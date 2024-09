Dirigía una universidad en Wisconsin, fue despedido por hacer películas pornográficas y pide volver a ser docente

En un caso sobre los derechos de la Primera Enmienda seguido de cerca, un exrector del campus de la Universidad de Wisconsin que fue despedido después de hacer películas pornográficas con su esposa argumentó el viernes a favor de mantener su puesto de profesor titular incluso cuando enfrenta la destitución por comportamiento poco ético.

Joe Gow, quien se había desempeñado como rector de la Universidad de Wisconsin-La Crosse durante casi 17 años, esperaba convencer a un comité de personal de la Junta de Regentes de la Universidad de Wisconsin para que recomendara que se le permitiera conservar la titularidad y regresar a enseñar cursos de comunicaciones.

Gow ha estado bajo licencia paga de su puesto en la facultad desde que los regentes lo despidieron como rector en 2023, poco después de que los líderes de la universidad se enteraran de los videos que se publicaron en sitios web pornográficos.

El comportamiento de Gow ha sido “antiético, hipócrita e inaceptable”, dijo el abogado de la universidad, Wade Harrison, a los seis regentes que forman el comité de personal el viernes. “Ya es suficiente”, dijo. “El Dr. Joe tiene que irse”.

El exrector de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, Joe Gow (derecha), y su esposa, Carmen Wilson (centro), responden preguntas después de una audiencia ante un comité que determinará si puede enseñar después de ser despedido como líder del campus por hacer videos pornográficos, el viernes. , 20 de septiembre de 2024, en Madison, Wisconsin (Foto AP/Scott Bauer) Scott Bauer - AP

En julio, un comité de profesores de la Universidad de Wisconsin-La Crosse recomendó por unanimidad que Gow perdiera su puesto de profesor, alegando que había explotado su posición para generar más interés e ingresos a partir de los videos. Los abogados de la universidad argumentaron el viernes que debería perder su puesto de profesor titular porque había dañado la reputación de la universidad e interferido en su misión.

Gow ha demostrado que no es capaz de reconocer su propio mal juicio, argumentaron los abogados de la universidad en documentos presentados antes de la audiencia.

El comité de personal de la junta de regentes analizó el caso a puerta cerrada después de recibir testimonio el viernes. Su recomendación, también secreta, se examinará en una reunión del pleno de la junta de regentes la semana que viene.

El caso ha atraído la atención nacional tanto por la lascivia de un funcionario universitario de alto perfil que hace películas pornográficas y habla públicamente de ello como por las preguntas que plantea sobre el derecho a la libertad de expresión.

El argumento de la Primera Enmienda

Gow argumentó que sus videos y dos libros electrónicos que él y su esposa, Carmen, han publicado sobre sus experiencias en películas para adultos están protegidos por la Primera Enmienda.

“No se necesita la Primera Enmienda para proteger el himno nacional”, dijo el abogado de Gow, Mark Leitner, al comité. “No se necesita la Primera Enmienda para proteger la libertad de expresión. Es exactamente lo contrario. Necesitamos la Primera Enmienda precisamente cuando el peligro de una libertad de expresión sofocante, polémica e impopular está en su punto más alto. Y eso es lo que tenemos aquí”.

Harrison, el abogado de la universidad, respondió que los videos en sí son legales, pero no están protegidos por su contrato de trabajo. “Los videos pornográficos de Gow no están protegidos por la Primera Enmienda”, dijo Harrison.

Gow ha conseguido lo que quería, que es atención en sus libros y vídeos, dijo Harrison. Los regentes no hicieron preguntas.

La escuela está presionando para despedir a Gow por conducta poco ética, insubordinación por negarse a cooperar con una investigación y violar las políticas informáticas. El manual para empleados de la UW-La Crosse exige que el personal docente “muestre un nivel de comportamiento que respalde la misión de la universidad”.

El exrector de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, Joe Gow, y su esposa, Carmen Wilson, responden preguntas después de una audiencia ante un comité que determinará si puede enseñar después de ser despedido como líder del campus por hacer videos pornográficos el viernes 20 de septiembre. 2024, en Madison, Wisconsin (Foto AP/Scott Bauer) Scott Bauer - AP

Gow ha mantenido que él y su esposa produjeron el material pornográfico en su tiempo libre. Insiste en que los videos y los libros nunca mencionaron a la Universidad de Wisconsin-La Crosse ni su papel en la universidad.

Sin embargo, Gow fue criticado en 2018 por invitar a la actriz porno Nina Hartley a hablar en el campus. A ella le pagaron 5000 dólares de las tasas estudiantiles para que apareciera. A él se le ocurrió la idea de llevarla al campus después de grabar un vídeo pornográfico con ella, según informó la universidad.

Los libros electrónicos de Gow y su esposa fueron escritos bajo seudónimos: Monogamy with Benefits: How Porn Enriches Our Relationship y Married with Benefits — Our Real-Life Adult Industry Adventures. Pero también son protagonistas de un canal de YouTube llamado “Sexy Healthy Cooking” en el que la pareja cocina comidas con actores porno.

La directora de su departamento, Linda Dickmeyer, se opone a la esperanza de Gow de volver a enseñar en el aula. Ella dijo que, como Gow no ha enseñado durante 20 años, se le asignarían cursos de educación general, pero se opone a permitirle volver a enseñar en cualquier función.

