Discord introducirá el reconocimiento facial para reforzar la seguridad de los menores

La plataforma de mensajería Discord anunció el lunes que implementará funciones de seguridad mejoradas para sus usuarios adolescentes en todo el mundo, incluido el reconocimiento facial, con lo que se suma a las compañías de redes sociales que introducen nuevos sistemas de verificación de edad

Las medidas, que entrarán en funcionamiento a inicios de marzo, harán que la configuración adecuada para adolescentes sea la opción predeterminada para todos los usuarios

Los adultos deberán verificar su edad para flexibilizar protecciones como los filtros de contenido y las prohibiciones de mensajería directa, informó la empresa

Esta plataforma, con sede en San Francisco y muy popular entre los amantes de los videojuegos, usará una tecnología de estimación de edad por reconocimiento facial y verificación de identidad a través de proveedores externos para determinar la edad de los usuarios

"En ningún lugar es más importante nuestro trabajo en seguridad que cuando se trata de usuarios adolescentes", dijo Savannah Badalich, responsable de políticas de producto de Discord

La compañía informó que estos nuevos protocolos incluyen protecciones de privacidad, al afirmar que los videos para la estimación de edad nunca saldrán de los dispositivos de los usuarios y que los documentos de identidad que sean enviados se eliminarán rápidamente

El anuncio ocurre cuando otras plataformas están sometidas a un intenso escrutinio por la seguridad de los menores y luego de que Australia aprobara una restricción de uso de redes para menores de 16 años, medida que ahora se está replicando en otros países