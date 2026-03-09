Djokovic espera a Draper o Cerúndolo en los primeros octavos de Indian Wells desde 2017

Novak Djokovic necesitó llegar de nuevo a tres sets para derrotar este lunes al estadounidense Aleksandar Kovacevic y poner pie en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, por primera vez desde 2017.

El gigante serbio, número tres mundial, se aferró a su inigualable experiencia para superar en el último momento a Kovacevic (72º) por 6-4, 1-6 y 6-4 tras dos horas y dos minutos de juego.

Kovacevic, de familia serbia, se mostró muy sólido con su servicio (16 aces por 6 de Nole) y no bajó el ánimo cuando Djokovic se anotó el primer set.

En el segundo, el balcánico mostró un pronunciado bajón de su juego, visiblemente incómodo en la pista, especialmente con su brazo derecho.

El juego se desarrolló bajo el sol del desierto californiano pero en condiciones menos calurosas que en el debut de Djokovic, cuando tuvo que remontar un set en contra ante el checo Kamil Majchrzak.

Como suele ser habitual, Djokovic no perdió la concentración en el set decisivo y golpeó en el momento preciso.

El serbio dejó escapar dos oportunidades de break con 2-1 pero lo volvió a intentar con 5-4, cuando un error de revés de su rival le dio el triunfo en la primera bola de partido.

"Antes del partido sabía que si (Kovacevic) sacaba bien y si elegía bien sus zonas en el cuadro iba a ser difícil romperle el servicio", reconoció Djokovic.

"Eso fue exactamente lo que pasó. Estuvo sacando extremadamente bien, salvo quizá un juego en el primero y quizá el último del tercer set. Se puso un poco tenso y falló algunos primeros servicios. Me puso en una posición en la que podía ganar, y la aproveché", explicó.

Djokovic está en lo más alto del palmarés de este prestigioso torneo con cinco trofeos, los mismos que Roger Federer, pero no se metía entre los 16 mejores desde 2017, un año después de su última victoria.

En octavos le espera una primera prueba de fuego frente al inglés Jack Draper, vigente campeón, o el argentino Francisco Cerúndolo, que se medían en la tarde del lunes.

- Alcaraz ante Rinderknech -

Hasta su llegada al Valle de Coachella, Djokovic no competía desde su derrota ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia el 1 de febrero.

El español, que podría reencontrarse con el serbio en las semifinales del sábado, buscaba su pase a los octavos el lunes ante el francés Arthur Rinderknech.

El número uno mundial, invicto en sus 13 partidos de este año, persigue su tercera corona en uno de sus torneos fetiche.

El italiano Jannik Sinner, tercer favorito en liza, ya está instalado en los octavos, donde medirá fuerzas el martes con la promesa brasileña João Fonseca.

El inglés Cameron Norrie, campeón en Indian Wells en 2021, sorprendió al australiano Alex de Miñaur, sexto sembrado, por doble 6-4 en otro de los primeros juegos del lunes.

En la noche, el argentino Sebastián Báez desafiará al ex número uno mundial Daniil Medvedev.

- Pegula y Muchová progresan -

En la rama femenina, de categoría WTA 1000, la jornada inició con las esperadas victorias de la estadounidense Jessica Pegula y la checa Karolina Muchová.

Pegula, quinta sembrada, derrotó a Jelena Ostapenko por 4-6, 6-3 y 6-2 mientras Muchová, flamante campeona del WTA 1000 de Catar en febrero, apeó a la croata Antonia Ruzic por 6-0 y 6-3.

La defensora del título, la joven rusa Mirra Andreeva, se medía con la griega Maria Sakkari, doble subcampeona en Indian Wells (2022 y 2024).

En la última función en la pista central, la kazaja Elena Rybakina, campeona del Abierto de Australia, buscará el pase ante la ucraniana Marta Kostyuk.