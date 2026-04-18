Hallazgo en la montaña: excursionistas encontraron una lata de aluminio con 600 monedas de oro

Dos excursionistas encontraron en 2025 un enorme tesoro que estuvo guardado por 100 años. Expertos en numismática evaluaron las casi 600 monedas de oro, junto con otros objetos valiosos que formaron parte de la colección en República Checa.

Excursionistas hallan un tesoro en República Checa

Los hombres atravesaban las montañas Krkonoše, un enorme bosque, cuando en un muro de piedra vieron que sobresalía una lata de aluminio. Escarbaron para ver qué era y fue ahí donde encontraron una enorme colección de 598 monedas que datan de entre 1808 y 1915.

La caja de metal contenía una gran cantidad de objetos de uso personal Muzeum východních Čech v Hradci Králové/Facebook

Ante el asombro, recorrieron unos metros de distancia y vieron que había una caja de hierro y también se la llevaron. Al abrirla, encontraron joyas, pitilleras y otros artículos fabricados con metales preciosos.

Los descubridores llevaron todo al Museo de Bohemia Oriental, donde valuaron el oro en 330 mil dólares. El resto de la colección destacó por su valor histórico.

Qué harán con el tesoro encontrado por dos hombres

Las monedas provenían de diferentes países europeos: Francia, Turquía, Bélgica, Rumania, Italia, Rusia y Austria-Hungría. Hay incluso algunas de Austria-Hungría.

En ese sentido, se dificultó la investigación sobre cómo llegaron al sitio del hallazgo. “Es difícil decir si era oro checo, alemán o judío”, dijo Petr Grulich, director del museo, según Arkeo News.

Las monedas están valoradas en más de US$300.000 Muzeum východních Čech v Hradci Králové/Facebook

En ese momento se determinó que sería el museo quien se encargaría de exhibir la colección. Aunque también se acordó pagar a los excursionistas una comisión del 10% sobre la valoración del hallazgo.

Enterrar tesoros, una práctica antigua

Miroslav Novak, jefe del departamento arqueológico del Museo de Bohemia Oriental en Hradec Kralove dijo en abril de 2025 que enterrar objetos es una práctica de la prehistoria.

Las fotos del hallazgo dejan ver el contenido del tesoro Muzeum východních Čech v Hradci Králové

“Al principio, los movimientos religiosos eran más comunes; más tarde, se trataba de bienes almacenados en tiempos inciertos con la intención de recuperarlos posteriormente”, aseveró.

El experto también consideró que el hallazgo pudo haber sido fruto de un conflicto en la región, de alguien que huía de la anexión por parte de los nazis. O bien, que quizá el tesoro pertenezca a alemanes que querían cuidar su patrimonio. “Cuando lo abrieron, me quedé boquiabierto”, declaró a Daily Mail en una publicación realizada en 2025.

Este es parte del tesoro que encontraron los excursionistas Muzeum východních Čech v Hradci Králové/Facebook

Es justo la historia de esa zona la que permite hacer diversas suposiciones. Tras el Acuerdo de Múnich del 29 de septiembre de 1938, la mayoría de los judíos y miles de checos se reubicaron al interior de ese país para huir de los nazis.

Otra de las teorías que rodean el caso es la del numismático Vojtěch Brádle, quien estimó que podrían ser artículos robados de una tienda de antigüedades.

“Sabemos que las monedas estuvieron en Serbia en algún momento entre las décadas de 1920 y 1930, pero no tenemos ni idea de cómo ni cuándo llegaron al este de Bohemia”, sumó Brádle.