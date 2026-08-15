Dominicano Báez hace historia con 3 jonrones en su debut en las Grandes Ligas

El jardinero dominicano Joshua Baez se convirtió este sábado en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas de béisbol en conectar tres cuadrangulares en su partido debut, en el triunfo 8 a 4 de los Cardenales de San Luis sobre los Cachorros de Chicago.

"Es increíble, no lo puedo poner en palabras", dijo Baez. "Traté de mantener la calma, de disfrutar el momento y de divertirme y nada más".

Baez, de 23 años y quien fue seleccionado por San Luis en el draft del 2021, conectó jonrones en los primeros tres turnos de su carrera en la primera (en el primer lanzamiento), cuarta y sexta entrada.

"No sabía que iba a pegar tres jonrones en un partido, después del segundo pensé que lo podía hacer una vez más".

El mítico Wrigley Field (Chicago) fue testigo de uno de los momentos cumbre de la temporada para los Cardenales.

Un aproximado de 35 personas entre invitados especiales y familiares disfrutaron de algo más que su debut en la gran carpa.

"Ellos significan el mundo para mí, solamente puedo decir que no estaría aquí sin ellos", afirmó.

Bateando quinto en la alineación de San Luis, Baez también se convierte en el segundo jugador desde 1900 en conectar cuadrangulares en sus dos primeros turnos en las Grandes Ligas, junto a Bob Nieman, que lo hizo en septiembre de 1951.

"Es algo realmente increíble", comentó el mánager dominicano de San Luis, Oliver Marmol. "Creo que ha demostrado el talento, tiene mucho poder y la realidad es que nos pone un nivel más arriba que los demás".

Baez nació en Boston en junio del 2003 y luego se mudó a la República Dominicana. Tiempo después regresó a Estados Unidos para el sexto grado sin hablar una palabra de inglés y utilizando un traductor para comunicarse.

Posterior a la histórica hazaña, Baez compartió con sus familiares en la cancha de los Cachorros, entre ellos su madre, quien lo recibió con un abrazo entre aplausos de los presentes en una emotiva escena que consagra una historia de superación.