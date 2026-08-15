Es experto en asteroides de la NASA y pide prepararse ante un posible impacto en la Tierra: “Volverá a ocurrir”

El especialista en asteroides de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el venezolano Humberto Campins, planteó que la humanidad debe desarrollar mecanismos para responder ante futuros impactos contra la Tierra. Según explicó, no existe actualmente un objeto conocido que represente un peligro inmediato, pero los grandes impactos forman parte de los procesos naturales del sistema solar.

¿Podría un asteroide impactar contra la Tierra y causar daños graves?

En una entrevista con EFE, Campins señaló que un evento de grandes dimensiones, como el que se vincula con la desaparición de los dinosaurios, podría repetirse en el futuro. “La civilización humana debe prepararse para esta amenaza, que volverá a ocurrir”, aseguró.

El asteroide Apofis, nombrado en honor al dios egipcio del caos y la destrucción, es un objeto cercano a la Tierra que ha sido objeto de intenso estudio ESA

Por ese motivo, consideró necesario sostener programas científicos destinados a localizar objetos cercanos a la Tierra y determinar si sus trayectorias pueden representar una amenaza. “La humanidad debe prepararse para ello por medio de la llamada defensa planetaria si quiere perdurar a largo plazo como civilización”, indicó.

La denominada “defensa planetaria” reúne a agencias espaciales, observatorios y científicos de distintos países. La NASA coordina desde hace décadas una red dedicada a identificar asteroides y calcular sus probabilidades de aproximación peligrosa mediante herramientas como la escala de Torino.

“Aunque la civilización humana aún no se ha visto amenazada por el impacto de un asteroide, en la actualidad son muchas las agencias espaciales que colaboran de forma internacional para hacer simulacros cada tres años para así contar con una “memoria institucional” que les ayude a reaccionar en caso de peligro real", comentó Campins.

Campins forma parte de la misión OSIRIS-APEX de la NASA, la cual estudiará al asteroide Apofis cuando este pase a menos de 32.000 kilómetros de la Tierra ESA

Apofis se acercará a la Tierra en abril de 2029

Uno de los principales objetos de estudio será Apofis, un asteroide descubierto en 2004 que durante sus primeros años de observación fue considerado entre los cuerpos con mayor posibilidad de acercamiento peligroso. Con el avance de las mediciones, los científicos descartaron una colisión durante al menos los próximos 100 años.

De acuerdo con la NASA, el 13 de abril de 2029, Apofis pasará a menos de 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. La distancia será inferior a la de algunos satélites de comunicaciones. Debido a su tamaño, el objeto podría ser observado sin instrumentos profesionales desde determinadas zonas de Europa, África y Asia.

El asteroide tiene un diámetro estimado de entre 340 y 375 metros y una forma irregular. Está compuesto principalmente por materiales rocosos, silicatos y elementos metálicos como hierro y níquel. Su masa se calcula en unos 20 millones de toneladas y completa una rotación aproximadamente cada 31 horas.

La NASA y la ESA estudiarán el paso de Apofis

El acercamiento de 2029 no implicará una amenaza de impacto, pero sí permitirá analizar la respuesta del cuerpo rocoso frente a la gravedad terrestre. Las fuerzas generadas durante el encuentro podrían producir modificaciones en su superficie, rotación y estructura.

La NASA prepara la misión Osiris-Apex, una continuación de Osiris-Rex, que llegará a Apofis después de su aproximación a la Tierra. La nave realizará observaciones de la superficie y de su composición durante un período previsto de alrededor de 18 meses.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) también trabaja en Ramses, una misión diseñada para estudiar el asteroide antes y durante el encuentro. El objetivo será registrar las modificaciones provocadas por la influencia gravitatoria de la Tierra y obtener información sobre el interior y las características físicas del objeto.

“Los asteroides que se acercan a la Tierra adquieren una velocidad similar a la del planeta, lo que los convierte en ideales para hacer minería espacial”, explicó Campins. “En estos objetos se pueden obtener materiales como el platino, las tierras raras o materias primas que, sin ser preciosas, permitan imprimir estructuras en el espacio para ahorrar el transporte desde la Tierra de componentes no esenciales”, señaló.