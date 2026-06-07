Donald Trump cortó una entrevista y se retiró: “Estás comprada; un país no puede ser grande con prensa deshonesta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visiblemente molesto, interrumpió de forma abrupta una entrevista exclusiva con la periodista Kristen Welker para el programa Meet the Press de la cadena local NBC para luego abandonarla. Tras decirle que era “una mentirosa”, criticó a su interlocutora y le dijo: “Un país no puede ser grande con prensa deshonesta”.

El diálogo entre ambos se volvió virulento cuando Welker confrontó al mandatario tras sus insistentes declaraciones sobre un presunto fraude electoral en las primarias del estado de Wisconsin. Fue entonces que la periodista le solicitó al presidente republicano que presentara evidencias de sus afirmaciones. Primero, Trump insistió en que existían “pruebas tremendas” sobre lo que decía, para luego arremeter contra la mujer.

Trump cortó una entrevista y se retiró: “Estás comprada; un país no puede ser grande con prensa deshonesta”

Molesto, Trump le dijo a Welker que era “corrupta o estúpida”. “Las elecciones son como en un país del tercer mundo. Estás comprada... llamémoslo terminado. Ya tuve bastante”, arremetió. Cuando la periodista intentó llevar calma y que la entrevista prosiguiera su curso, el mandatario estadounidense la interrumpió y le dijo: “¡Me senté en la lluvia contigo durante una hora! Te di suficiente tiempo”.

“Deberías enderezar a tu prensa. ¿Sabes qué? Un país nunca puede ser grande con una prensa deshonesta. Vámonos”, agregó y así dio por terminada la sesión antes de tiempo, retirándose del lugar.

Este episodio marca un nuevo capítulo de fricción directa entre la actual administración de la Casa Blanca y los principales medios de comunicación estadounidenses.

Antes del altercado y de que el mandatario cortara la transmisión, la entrevista en Meet the Press cubrió algunos temas de la agenda nacional e internacional, como la situación de la guerra con Irán. Al respecto, Trump culpó a ese país de no consolidar un acuerdo con su administración debido a que “son orgullosos”, aunque no desestimó que en el futuro puedan negociar.