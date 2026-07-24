ICE en California: tres de cada cuatro detenidos no tienen antecedentes penales, según nuevos datos oficiales

Luego de meses sin difundir datos y con demora en la publicación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) compartió nueva información sobre los migrantes detenidos. En California, de acuerdo con las autoridades, tres de cada cuatro personas bajo custodia no tienen antecedentes penales.

ICE en California: el 74% de las personas bajo custodia no tiene condenas penales

De acuerdo con la nueva información publicada por la agencia migratoria, los inmigrantes sin antecedentes penales representan el 74% de la población diaria promedio en los centros de detención de California y el 79% a nivel nacional. Además, más de 43.000 personas fueron ingresadas en centros de detención en todo EE.UU. en junio, informó Los Angeles Times.

El ICE arrestó a más de 200 migrantes en Texas y superó el récord en una sola jornada Imagen Ilustrativa generada con IA

En centros específicos como el de Adelanto, solo el 38% tiene antecedentes, y en California City esta cifra cae al 25%. Investigadores señalan que es la primera vez que el grupo más numeroso de arrestados y enviados a estos recintos no tiene un historial delictivo.

La cantidad de migrantes que fueron puestos bajo custodia en junio corresponde a la cifra más alta registrada desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Además, entre octubre y junio se registraron 356.389 deportaciones, un número superior a las 319.980 de los 12 meses anteriores.

Al margen de los datos oficiales del ICE, el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), afiliado a la Universidad de Syracuse, en Nueva York, indica en su portal que el gobierno mantiene a 65.765 personas bajo custodia, según datos actualizados al 11 de julio de 2026.

De las 65.765 personas bajo custodia del ICE, 46.436 —el 70,6%— no tienen condenas penales. Muchos de los condenados cometieron solo delitos menores, como infracciones de tráfico.

El ICE demoró tres meses sus reportes sobre centros de detención y deportaciones

En este contexto, varias organizaciones defensoras de los derechos de migrantes denunciaron que la agencia incumplió con su mandato de publicar los datos cada dos semanas, ya que no los actualizaba desde principios de abril.

Susan Long, cofundadora del TRAC, sostuvo que la agencia “simplemente ha ignorado la ley”. La demora corresponde a la más larga en años, y desde el ICE argumentaron que se debe al cierre parcial del gobierno de 76 días que tuvo lugar a principios de año.

Así operó el ICE con su presunta nueva modalidad en Los Ángeles

El cese de operaciones a falta de un acuerdo entre los legisladores mantuvo cerrado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta mayo.

“La mejor manera de garantizar que el DHS pueda mantener al público informado es mantener la agencia abierta y financiada, lo cual, gracias al presidente Trump, ahora está garantizado durante los próximos tres años”, expresó un portavoz.

La nueva estrategia del ICE: arrestos en tribunales, audiencias y controles migratorios

Las detenciones se intensificaron a finales de la primavera, cuando Trump aceleró la tramitación de los casos de asilo. Esto obligó a los jueces a procesar hasta 100 personas o más por día y resultó en órdenes de deportación en ausencia.

El ICE demoró tres meses sus reportes sobre centros de detención y deportaciones Fotomontaje realizado con IA

Además, las organizaciones denunciaron que aumentaron los arrestos de inmigrantes que se presentan a sus controles obligatorios de rutina.

De cara al resto del 2026, los grupos esperan que las detenciones continúen en aumento como parte del objetivo del gobierno federal por reforzar la política migratoria integral.