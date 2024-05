Donald Trump fue declarado culpable: así lo informaron las tapas de los principales diarios de EE.UU. de este viernes 31 de mayo

Escuchar

El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de los 34 cargos que le imputaban en un juicio por corrupción en Nueva York. En la recta final rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, el jurado emitió su veredicto unánime frente a las acusaciones de haber conspirado para tapar un pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de esconder un encuentro sexual en plena campaña para los comicios de 2016, que el magnate terminó ganando. Los principales diarios de EE.UU. se hicieron eco de esta histórica noticia y lo informaron con impactantes titulares y creativas caricaturas.

Aunque aún se desconoce el impacto que esto traerá en los comicios del 5 de noviembre próximo, lo cierto es que Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado por un delito y ahora se enfrenta a una posible pena de cárcel cuando sea sentenciado el 11 de julio. Este desenlace llega en medio de una nueva campaña presidencial, en la que Trump volverá a enfrentar a Joe Biden, con quien perdió en las elecciones de 2020.

Donald Trump es el primer expresidente de EE.UU. condenado por un delito Seth Wenig - POOL AP

Los seguidores de Trump denuncian una “caza de brujas” y una injerencia política de la administración de Biden en los tribunales para impedirle que pueda volver a la presidencia. Por su parte, el empresario se mostró desafiante afuera del tribunal de Manhattan y declaró que EE.UU. se había “ido al infierno” al calificar al juez Juan Merchán de “corrupto”. “El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte de la gente. Todos saben lo que pasó aquí”, sentenció.

Las tapas de los principales diarios de Estados Unidos sobre el juicio de Trump

The New York Times

Esta histórica noticia acaparó las tapas de los principales diarios del país. The New York Times tituló “Guilty: jury convicts Trump on all 34 counts. First ex-president to become a felon plans to appeal” (Culpable: el jurado condena a Trump por los 34 cargos. El primer expresidente que se convierte en delincuente planea apelar). Asimismo, ese medio lanzó una contundente editorial en la que sostuvo que hay “muchas razones por las que el expresidente no es apto para el cargo”.

Tapa de la revista New York Times del día de hoy, viernes 31 de mayo Captura New York Times

The Washington Post

The Washington Post, por su parte, llevó en su portada “Trump found guilty: historic verdict in scheme to illegally influence 2016 election″ (Trump declarado culpable: veredicto histórico en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016).

Tapa de la revista The Washington Post del día de hoy, viernes 31 de mayo Captura Washington Post

New York Post

Por otro lado, New York Post, un medio generalmente alineado con Trump, de tendencia derechista, describió el juicio como “Injustice: NYE jury makes Donald Trump first felon president after political hit job” (Injusticia: el jurado de la Ciudad de Nueva York convierte a Donald Trump en el primer presidente criminal después de un ataque político).

Tapa de la revista New York Post del día de hoy, viernes 31 de mayo New York Post

The New Yorker

En el lado opuesto del espectro político, la portada de la revista New Yorker evitó cualquier definición escrita y se limitó a graficar la información con una caricatura que ocupa toda la portada. Se trata de un dibujo de Donald Trump, con unas pequeñas manos que contrastan frente a unas esposas de gran tamaño que pierden su eficacia.

Tapa de la revista New Yorker para el 10 de junio de 2024 New Yorker

The Wall Street Journal

En tanto, The Wall Street Journal se refirió al tema como: “Trump Convicted: The verdict revolutionizes the presidential campaign” (Trump condenado: el veredicto revoluciona la campaña presidencial). En la bajada destacó que Trump se convirtió en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser condenado en un juicio.

Tapa de la revista Wall Street Journal del día de hoy, viernes 31 de mayo Wall Street Journal

Cómo impacta el veredicto contra Trump en su carrera presidencial de 2024

A medida que los analistas políticos debaten sobre cómo este veredicto afectará la campaña presidencial de Trump, se pueden leer opiniones divididas. Algunos creen que la condena podría fortalecer la base de apoyo del empresario al solidificar su imagen de “outsider” atacado por el “establishment”. Otros, sin embargo, piensan que el estigma de una condena penal podría alejar a votantes indecisos y moderados, lo que debilitaría sus posibilidades de volver a la Casa Blanca.

Los expertos también señalan que la sentencia prevista podría ser determinante. Si Trump recibe una pena de cárcel, su capacidad para hacer campaña podría verse severamente limitada, aunque sus abogados seguramente apelarán la decisión y lucharán por mantenerlo fuera de prisión durante el proceso de apelación.

