Dos aviones de Alaska Airlines rasparon sus colas en la pista al despegar y todo fue por un error de software

El 26 de enero en la mañana, dos vuelos de la aerolínea Alaska Airlines, con ruta de Seattle a Hawái, despegaron con una diferencia de seis minutos. En la cabina de pilotos se sintió un ligero golpe, mientras que los miembros de la tripulación escucharon un ruido como “de raspado”. En ambos casos, la parte delantera del fuselaje se elevó al cielo al despegar, mientras que las colas rozaron la pista. Como consecuencia, los pilotos dieron la vuelta y volvieron a aterrizar en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma.

Los choques como estos pueden llegar a ocurrir de vez en cuando, pero dos seguidos no son normales. De acuerdo con The Seattle Times, el error se debió a un software que le hizo pensar a los pilotos que las aeronaves pesaban menos.

En la actualización del software, el proveedor habría instalado por error un código que causó datos inexactos sobre el peso en el despegue. El resultado fue que ambos pilotos usaron menos potencia de la necesaria. Los aviones salieron con algunos minutos de diferencia y en ningún momento hicieron contacto físico, pero el problema causó una parada de todas las otras aeronaves mientras se resolvía la situación.

¿Qué pasó con los aviones de Alaska Airlines?

Los aviones tuvieron que regresar al aeropuerto de Seattle; las fotos son solo ilustrativas Unsplash

El primer vuelo, el Alaska 801 en un 737 Max9, salió de Seattle a las 8.48 hs en punto con ruta a Kona, Hawái. Tras el raspado, el capitán retornó al aeropuerto a las 9.26 hs. En tanto que el segundo vuelo, el 887 de Alaska en un 737-900ER, salió de Seattle con destino a Honolulú a las 8.54 hs. En este caso, el capitán tomó la decisión de volver y aterrizó a las 9.45 hs.

Aunque no se registraron otros incidentes ese día, se tomó la decisión de devolver ambos aviones para que se pudiera inspeccionar la zona del impacto. La parada en tierra duró unos 22 minutos, según consignó The Seattle Times.

Debido al incidente, los pilotos tuvieron que poner manualmente los datos del peso. Bret Peyton, director de operaciones de Alaska Airlines, ordenó que no despegaran más aviones de la compañía en todo el país. “En ese momento, con dos seguidos así, dije: ‘No, ha terminado’”, aseguró Peyton. “Fue entonces cuando detuve las cosas”. Aunque para el personal ese momento fue casi de infarto, los viajeros abordo no lo percibieron.

¿Por qué el caso de Alaska Airlines puede ser un peligro para los pasajeros?

Si bien en ambos se encontró la solución rápidamente, hay un problema real detrás de estos choques de cola. Los percances como estos evidencian la necesidad de que los pilotos no crean al cien por ciento en la información automatizada. “Confiamos en esos datos para operar el avión con seguridad”, dijo un capitán de Alaska Airlines al medio citado. También destacó que la compañía lo arregló de forma rápida y adecuada.

Los pilotos determinan el empuje y velocidad para el despegue a través de una herramienta de cálculo suministrada por una empresa sueca llamada DynamicSource, que envía un mensaje con datos sobre el peso y el equilibrio. Estos los introducen en la computadora. “El objetivo es reducir la potencia utilizada en el despegue”, dijo otro piloto de la misma línea área. “Así se reduce el desgaste del motor y se ahorra dinero en combustible y mantenimiento”.

Finalmente, Alaska Airlines operó 727 vuelos ese día, con 30 que despegaron con datos incorrectos. No obstante, solo hubo roces en estos dos aviones.

