Dos muertos en un nuevo ataque de EE.UU. en el Pacífico

Dos personas murieron tras un ataque del ejército estadounidense contra una lancha supuestamente involucrada en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental, informó el miércoles el Comando Sur

El gobierno de Donald Trump comenzó en septiembre una campaña de bombardeos contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en los que han muerto casi 200 personas

Este es el segundo ataque contra lanchas en la región en los últimos dos días

La operación del miércoles tuvo como objetivo una embarcación dedicada al narcotráfico que navegaba por una ruta de contrabando conocida, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en X

"Dos narcoterroristas hombres murieron durante esta acción", señaló el Comando Sur en un comunicado

Un video en blanco y negro que acompañaba la publicación mostraba la embarcación antes del ataque, luego una gran explosión y después restos en llamas en el agua

El ataque se suma a decenas de acciones similares en los últimos meses y elevó el saldo de muertos en esta campaña estadounidense a por lo menos 195, según un recuento de la Afp

El martes, el Comando Sur informó de otro bombardeo en el que dos personas sobrevivieron y quedaron a la deriva en el agua

Trump insiste en que está en guerra con los "narcoterroristas" que operan en América Latina

En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos