Escuchar

Una mujer de 60 años practicaba ciclismo junto a un grupo de amigas en un sendero al noreste de Fall City, en el condado de King, en Washington, cuando fue atacada por un puma macho de aproximadamente un año de edad que le dejó lesiones en el rostro. Las ciclistas se enfrentaron al animal para salvar a su compañera y lograron someterlo para después recibir ayuda de los profesionales en vida salvaje.

Amigas y heroínas: mujeres salvan a su compañera del ataque de un puma

En un comunicado del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington (WDFW, por sus siglas en inglés), se confirmó que el pasado sábado 17 de febrero a las 12.48 hs, los oficiales recibieron el informe de un incidente con un puma y una mujer adulta que había sufrido heridas en el cuello y la cara. El teniente Erik Olson dijo: “Estamos agradecidos de que la víctima se encuentre estable después del incidente de este fin de semana”.

La mujer que fue atacada por el puma sufrió un traumatismo grave en la cara y daño permanente a los nervios Captura de pantalla King5

En el mismo documento, las autoridades destacaron que “las personas en el lugar tomaron medidas inmediatas para brindar ayuda” y uno de sus oficiales pudo llegar en cuestión de minutos para continuar con la asistencia médica y coordinar el transporte. “Es posible que hubiéramos tenido un resultado muy diferente sin sus heroicos esfuerzos”, manifestaron en referencia al accionar del grupo en beneficio de la víctima.

¿Quién fue la víctima del puma?

La mujer de la ciudad de Kenmore de nombre Keri Bergere, estaba acompañada de cinco amigas, entre ellas Annie Bilotta y Tisch WIlliams, quienes relataron para King5, una filial de NBC, lo que pasó esa tarde. “Los pumas salieron corriendo de la maleza en el lado derecho del camino y corrieron entre los dos grupos de nosotros y uno subió al bosque y el otro cambió de opinión y decidió atacar”, dijo Bilotta.

Las mujeres explicaron que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos y el joven animal arrastró a Bergere fuera de su bicicleta. “Solo recuerdo que me abordaron de un lado y terminé en el otro del camino clavada en el suelo y escuché a todas las mujeres reuniéndose y en una lucha por mi vida”, comentó la afectada.

Las mujeres debieron tomar medidas para salvar a su amiga. Bilotta recordó que trató de estrangular al puma, pero lo comparó con la fuerza de una piedra. Luego otras de las compañeras ciclistas llegaron con palos y comenzaron una lucha, mientras veían cómo el animal tenía la cara de su amiga dentro de su mandíbula. A 15 minutos de iniciada de la batalla, hubo un pequeño momento de liberación y la mujer pudo escapar.

El puma fue sometido después de una intensa lucha con las mujeres por salvar a su amiga ciclista Cortesía de Keri Bergere vía King5

De acuerdo con el medio, Bergere sufrió un traumatismo grave en la cara y daño permanente a los nervios, pero destacó que, si no fuera por sus amigas, no habría sobrevivido. “Sé con certeza que estaría muerta (...) simplemente me habría ido. Ese puma me tenía y no tengo ninguna duda”, señaló. “Creo que es el epítome de la verdadera amistad y el amor es acción”, añadió Williams, mientras que Bilotta explicó que no podía quedarse quieta y ver cómo el animal atacaba a su amiga.

Qué pasó con el puma que atacó a la mujer en Washington

Finalmente, el grupo logró colocar una bicicleta encima del puma y sujetarla hasta que llegó la ayuda. Fue un oficial del WDFW quien arribó al lugar y disparó y mató al puma. En el informe del departamento, se indica que se trataba de un macho de 35 kilos, de entre 9 y 12 meses de edad. Los testigos del incidente indicaron que habían visto a un segundo espécimen correr por el lugar, que pudo haber sido su madre o su hermano.

A principios de 2024, WDFW estimó que hay aproximadamente 3600 pumas en el estado de Washington Freepik

La policía de WDFW efectuó una búsqueda exhaustiva con perros ese mismo 17 de febrero y no encontró un segundo puma. Un examen del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales de Washington de la Universidad Estatal encontró que el animal gozaba de buena salud y condición corporal, sin evidencia de enfermedades o anomalías importantes que pudieran afectar su comportamiento y dio negativo en rabia.

En el sitio oficial de la agencia explican que: “el asesinato de un puma en defensa propia o en defensa de otro debe ser razonable y justificado. Una persona que tome tal acción debe tener una creencia razonable de que el puma representa una amenaza de daño físico grave, que este daño es inminente y que la acción es el único medio razonable disponible para prevenir ese daño”.

LA NACION