Rodrigo Constaín, un hombre colombiano de 68 años, vivió momentos de terror el pasado fin de semana en el Parque Nacional Everglades, en Florida. Lo que comenzó como un tranquilo paseo en su pequeño velero se convirtió en una lucha por su vida cuando su embarcación fue volteada y lo atacó un caimán.

Según reportó el Servicio de Parques Nacionales, la emergencia tuvo lugar alrededor de las 16.43 hs del pasado 10 de marzo, cuando el barco en el que navegaba el hombre se volcó en una cuenca. “Estaba intentando nadar hasta la orilla con su bote y lo vieron hundirse bajo el agua”, afirmaron las autoridades.

El hombre que fue atacado por un caimán se encuentra en recuperación Captura Univision

El incidente ocurrió en las cercanías de la avenida 192 del suroeste y la calle 397. Afortunadamente, Constaín logró llegar a la orilla, desde donde fue rescatado por el equipo de Guardaparques y fuerzas de seguridad. Sin embargo, presentaba graves heridas en una de sus piernas. “Estaba estable”, aseguraron los rescatistas.

Inmediatamente, el hombre fue trasladado al hospital Jackson South. Los médicos decidieron no intervenir quirúrgicamente ni suturar la herida, ya que se trataba de la mordida de un caimán y era necesario que la lesión permaneciera abierta para cerrar lentamente y evitar infecciones.

El relato del hombre atacado por un caimán en Florida

En medio de su recuperación, Constaín compartió su experiencia en las aguas de los Everglades: “Al tratar de subirme al velero, fue cuando sentí que algo me agarró la pierna. Puse mis manos, hasta que sentí un hocico largo, pero no sabía tampoco qué era. Nunca pensé que fuese un cocodrilo”, relató a Noticias 23. “Es una historia que probablemente no podría contarse”, reconoció en otra intervención para el canal local NBC.

El colombiano señaló que en el momento del ataque no identificó al agresor como un cocodrilo, lo que le permitió mantener la calma y tomar medidas para poder escapar. “No sentí ningún dolor, nada. No sabía qué me retenía. Me sumergió en el agua”, detalló.

La FWC administra el programa estatal de caimanes molestos, conocido como SNAP Freepik

Según su relato, Constaín logró abrir la mandíbula del cocodrilo para liberarse: “Traté de abrirlo, puse mis manos encima de su cabeza, y él abrió. Intenté ampliarle la mandíbula para que me soltara. No tuve que hacer mucha fuerza”. A su vez, reconoció: “Solo hay una razón por la que estoy aquí: es Dios. Si no estás con Dios, yo no estaría aquí. Él estuvo todo el tiempo conmigo. No tuve miedo, porque cuando crees en Dios, no tienes miedo”.

Al enterarse de lo ocurrido, su familia llevó adelante una colecta de fondos en la que lograron recaudar 10.000 dólares para costear los gastos médicos. “Se enfrenta un largo camino hacia la recuperación, especialmente con la incertidumbre de cuándo podrá recuperar la movilidad total en su pierna izquierda y regresar al trabajo”, expresaron sus seres queridos.

¿Qué tan alta es la presencia de caimanes en Florida?

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), desde 1948 hasta 2022, se produjeron 453 incidentes de mordeduras de estos animales, de los cuales 26 provocaron muertes.

“Los caimanes han habitado las marismas, pantanos, ríos y lagos de Florida durante muchos siglos y se encuentran en los 67 condados. En los últimos años, Florida ha experimentado un enorme crecimiento demográfico. Muchos residentes buscan casas frente al mar y participan cada vez más en actividades relacionadas con el agua, lo que puede dar como resultado interacciones más frecuentes entre caimanes y humanos”, explicaron desde la entidad.

Un caimán atacó al hombre colombiano de 68 años Pixabay

Además, advirtieron que, cuando se trata de estos animales, “siempre existe la posibilidad de conflicto” y emitieron una serie de recomendaciones: “Nunca alimente a un caimán y manténgase alejado si ve uno, nade únicamente en áreas designadas para nadar durante las horas del día y mantenga a las mascotas con correa y alejadas del agua”.