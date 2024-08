Durmió con aire acondicionado y terminó en el hospital, ahora revela un importante consejo: “Por favor, no lo hagas”

Escuchar

Liana Foster, una científica biomédica y creadora de contenido en redes sociales, de 24 años, viajó a Turquía para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada relajante, se transformó rápidamente en una experiencia compleja. Después de la primera noche en un hotel, la joven despertó con dolor de garganta y se sentía extremadamente aturdida, lo cual solo fue el inicio de una sucesión de síntomas que la llevaron al hospital.

Liana Foster se encontraba de vacaciones en Turquía cuando debió ser internada Foto Instagram @lianafosterr

La madre de la joven, llamada Lynette, de 52 años, notó manchas blancas en las amígdalas de Liana y decidió llevarla al hospital para una evaluación médica. De acuerdo con New York Post, los médicos le diagnosticaron un caso grave de amigdalitis, una inflamación de las amígdalas que puede causar fiebre, dolor de garganta y malestar general. “Estaba muy temblorosa. No podía comer ni beber. Pensé que era covid otra vez. Tenía fiebre alta y me dolía el cuerpo. Fui al hospital y me dijeron que tenía un caso muy grave de la enfermedad”, indicó la joven.

Los médicos le atribuyeron la condición al aire acondicionado de la habitación del hotel, que también se consideró que probablemente contenía aire mohoso. La creadora de contenido recibió tratamiento intravenoso y pasó cinco horas en observación antes de ser dada de alta con una receta de antibióticos.

Los médicos le dijeron a la joven que su cuadro podría deberse al aire acondicionado y el moho Foto Instagram @lianafosterr

“La primera noche teníamos el aire acondicionado en la habitación a temperatura muy baja. Eso me hizo enfermar”, aseguró. “Creo que si no hubiéramos dormido con el aire acondicionado encendido habría estado bien. He tenido amigdalitis antes, pero nunca había sido tan grave”, agregó.

Foster publicó un video desde el hospital y aconsejó a sus seguidores no dormir con el aire acondicionado, o bien, darle un mantenimiento regular. “Por favor, no duermas con el aire acondicionado encendido en el extranjero o te enfermarás como yo”, finalizó.

El impacto del aire acondicionado en la salud

Este artefacto, aunque esencial para mantenerse frescos en climas cálidos, puede tener efectos adversos en la salud, especialmente si no se le hacen un buen mantenimiento. En el caso de Liana, los médicos sugirieron que el aire mohoso y frío del aparato podría haber desencadenado su amigdalitis.

De acuerdo con News Medical, su uso puede provocar un mayor malestar en personas que padecen enfermedades respiratorias, con un riesgo de que los síntomas empeoren. Por otro lado, en quienes están sanos, el aire frío de los artefactos pueden derivar y perjudicar las vías respiratorias.

Recomendaciones para usar el aire acondicionado de manera segura

Para evitar problemas de salud como el que experimentó Foster, es importante seguir algunas recomendaciones al usar el aire acondicionado:

Mantenimiento regular: asegurarse de que el aire acondicionado se mantenga limpio y libre de moho y bacterias . Los filtros deben cambiarse regularmente para garantizar un aire más puro.

asegurarse de que el aire acondicionado se mantenga . Los filtros deben cambiarse regularmente para garantizar un aire más puro. Temperatura adecuada: evitar ajustar el aire acondicionado a temperaturas extremadamente bajas. Según Carrier Global Corporation, la compañía estadounidense de aire acondicionado, la temperatura ideal para un balance entre ahorro de energía y confort es de 25°C cuando se está en casa y despierto, y 15°C - 19°C para dormir .

evitar ajustar el aire acondicionado a temperaturas extremadamente bajas. Según Carrier Global Corporation, la compañía estadounidense de aire acondicionado, la temperatura ideal para un balance entre ahorro de energía y confort es cuando se está en casa y despierto, y . Ventilación natural: siempre que sea posible, optar por la ventilación natural al abrir ventanas, especialmente en las noches, cuando las temperaturas son más frescas.

LA NACION