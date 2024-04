Eclipse soltar total: las impactantes imágenes que se registraron desde el espacio

Escuchar

Millones de personas de todo el mundo tuvieron la posibilidad de apreciar el eclipse solar que tuvo lugar el 8 de abril en América del Norte, gracias a las diferentes emisiones en vivo. A pesar de que este fenómeno solo se dio en un lugar particular de la Tierra, desde las redes sociales surgieron diferentes capturas que hicieron los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) y que más tarde publicó la NASA.

El eclipse solar comenzó a las 9:51 a.m en Mazatlán, Sinaloa, y se extendió a lo largo de un trayecto que cruzó el interior de México, Estados Unidos y Canadá. En este último país es donde terminó, sobre la costa este, en la ciudad de Terranova.

Este evento, en el que la Luna ocultó al Sol por no más de cuatro minutos y en algunos sitios solo se posicionó parcialmente, dejó atónitos a millones de habitantes en Norteamérica. En tanto, desde el espacio, la percepción fue muy distinta y así quedó plasmado en los videos e imágenes que la NASA y la empresa que lidera Elon Musk, SpaceX, compartieron en sus redes sociales.

Gracias a la serie de satélites Starlink, que proporcionan Internet desde la órbita terrestre, la compañía de Musk publicó un video emocionante en el que se visibilizó el momento exacto cuando la sombra de la Luna se posicionó sobre la Tierra. De inmediato un círculo negro se hizo evidente y muchos reaccionaron con palabras como: “Por Dios, miren ese agujero negro en la Tierra”; “No sabía que los satélites tuvieran cámaras”; “Asombroso cómo se vio todo. Una perspectiva diferente”; “Increíble, miren ese agujero” y “Es algo que no se olvidará fácilmente”.

Por su parte, desde la NASA indicaron que los ingenieros Matthew Dominick y Jeanette Epp se acercaron a las ventanas de la Estación Espacial Internacional -que está a 400 kilómetros de distancia de la Tierra- y capturaron diferentes momentos del hecho. Ellos dos fueron de los pocos afortunados, ya que otros astronautas, como el ruso, no pudieron apreciarlo debido a su posición. Gracias a su ubicación en la órbita, apreciaron el 90% del fenómeno, desde su inicio hasta casi su finalización en Canadá.

Del mismo modo, el satélite GEOS de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, también fotografió una de las imágenes más impactantes y nítidas del eclipse solar, en línea recta ascendente.

La impactante imagen del eclipse desde el satélite GEOS del NOAA (Fuente: NOAA)

De esta manera, además de las emisiones en directo que los medios de comunicación norteamericanos hicieron junto a la gente que contempló el espectáculo natural, desde el espacio se logró obtener otra óptica de este evento, que se repetirá por segunda vez a finales de este 2024 en otra parte del planeta.

Cuándo será el próximo eclipse solar

El eclipse solar es un suceso astronómico que no sucede con frecuencia y América del Norte tendrá el próximo en 2044 y 2045, pero con una trayectoria diferente. En tanto, la NASA destacó una excepción y mencionó que en 2029 los Estados Unidos experimentarán otro episodio igual al del 8 de abril. El mismo será de forma parcial y no total. Acerca de este año, desde Time and Date aseguraron que el siguiente eclipse solar parcial será en septiembre y alcanzará a cubrir a partes de América del Sur, pero se verá en mayor medida en Asia y África.