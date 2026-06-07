Ecuador golea 3-0 a Guatemala en su último amistoso previo al Mundial 2026

Ecuador goleó 3-0 a Guatemala este domingo en Columbus (Ohio), donde disputó su último partido amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026

Para la Tricolor convirtieron Jordy Caicedo (19, de penal), Nilson Angulo (73) y Pervis Estupiñán (78)

La selección ecuatoriana integra el Grupo E de la Copa del Mundo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil

Guatemala no se clasificó al ecuménico

Caicedo puso a correr la pizarra a los 19 con tanto de penal tras una falta sobre Alan Minda, quien fue derribado tras ingresar controlando el balón hacia el área de candela con la intención de rematar un pase profundo de su compañero Jordy Alcívar

Desde el manchón blanco, Caicedo propinó un derechazo para anidar por el lado izquierdo del arquero Nicholas Hagen

En numerosas ocasiones la escuadra centroamericana erró en la contención del esférico, lo que a los 45 volvió a poner su cabaña en peligro

Entonces, el ecuatoriano Jeremy Arévalo tomó un servicio largo de Yaimar Medina desde la banda zurda para girar y disparar hacia el arco de los chapines, pero la pelota impactó en el vertical

Aunque jugó de blanco, la Tricolor se divirtió en el último amistoso previo al Mundial norteamericano, partido en el que en la primera parte brillaron por su ausencia figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié

Angulo amplió a 2-0 la victoria ecuatoriana a los 73, cuando saltó para cabecear un centro de Ángelo Preciado pegado desde el costado diestro. El esférico entró por el lado derecho de Hagen

A los 78, Estupiñán estuvo atento para registrar el 3-0 al encajar desde media distancia luego de que el guardameta centroamericano abandonó su cabaña de forma apurada para rechazar un centro de Gonzalo Plata cuando estaba en la mitad de cancha

Alineaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez (Gonzalo Valle, 76) - Jordy Alcívar (Moisés Caicedo, 46), Jeremy Arévalo (Gonzalo Plata, 76), Jordy Caicedo (Nilson Angulo, 59), Alan Franco (Joel Ordóñez, 46) - Yaimar Medina (Pervis Estupiñán, 76), Alan Minda (Ángelo Preciado, 46) - Kendry Páez (Pedro Vite, 46), Jackson Porozo, Félix Torres (Piero Hincapié, 46) - Anthony Valencia (John Yeboa, 59). DT: Sebastián Beccacece

Guatemala: Nicholas Hagen - Marcelo Hernández, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales - Aarón Herrera, José Rosales, Jonathan Franco - William Fajardo (John Méndez, 46), Matthew Evans y Darwin Lom. DT: Luis Fernando Tena