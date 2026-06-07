Ecuador llega al Mundial 2026 de forma invicta en 19 partidos

Ecuador goleó 3-0 a Guatemala en un amistoso jugado este domingo en Columbus (Ohio) y cerró su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, al que llegará invicto desde 2024

Con el fácil triunfo sobre los chapines, la Tricolor acumuló ocho victorias y 11 empates en línea en cotejos por las eliminatorias sudamericanas y de preparación para la Copa del Mundo

Así quedó lista para enfrentar el 14 de junio a Costa de Marfil por el Grupo E, integrado también por Curazao y Alemania

Ecuador selló pasaporte para su quinto ecuménico como segundo de Sudamérica con 29 puntos, detrás de Argentina (con 38) y al que venció 1-0 en septiembre de 2025 al terminar la carrera regional para la competición norteamericana

Para la paliza a Guatemala en Columbus, donde montó su cuartel mundialista, convirtieron Jordy Caicedo (19', de penal), Nilson Angulo (73') y Pervis Estupiñán (78')

"Este es un partido que nos da confianza de cara al Mundial", dijo Estupiñán, quien se mostró "contento por el trabajo de todo el equipo"

"Sabemos que (en el Mundial) no va a ser fácil, pero si nos acostumbramos siempre a ganar creo que vamos a estar más cerca del objetivo" de mejorar el papel cumplido en Alemania 2006, donde Ecuador alcanzó los octavos de final

"Vamos a dar el máximo de nosotros por todo el país", señaló Estupiñán. "Estamos seguros de que vamos a hacer las cosas bien", enfatizó

- Goles de la banca -

Caicedo puso a correr la pizarra a los 19' con tanto de penal tras una falta sobre Alan Minda, quien fue derribado en el área tras ingresar controlando el balón con la intención de rematar un pase profundo de su compañero Jordy Alcívar

Desde el manchón blanco, Caicedo propinó un derechazo para anidar por el lado izquierdo del arquero Nicholas Hagen

En numerosas ocasiones la escuadra centroamericana erró en la contención del esférico, lo que a los 45' volvió a poner su cabaña en peligro

Entonces, el ecuatoriano Jeremy Arévalo tomó un servicio largo de Yaimar Medina desde la banda zurda para girar y disparar hacia el arco de los chapines, pero la pelota impactó en el vertical

Aunque jugó de blanco, la Tricolor se divirtió en el último amistoso previo al Mundial norteamericano, partido en el que en la primera parte brillaron por su ausencia figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié

Angulo amplió a 2-0 la victoria ecuatoriana a los 73', cuando saltó para cabecear un centro de Ángelo Preciado pegado desde el costado diestro. El esférico entró por el lado derecho de Hagen

A los 78 minutos, Estupiñán anotó el 3-0 al aprovechar que el guardameta guatemalteco había salido de su arco para rechazar un centro de Gonzalo Plata y definir desde media distancia

Tanto Angulo como Estupiñán ingresaron en el segundo tiempo

El compromiso estuvo dirigido por el árbitro mexicano Marco Ortiz (central), apoyado en las líneas por los estadounidenses Jeremy Kieso y Meghan Mullen