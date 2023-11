escuchar

Edwin Castro, ganador del premio de dos mil millones de dólares de la lotería Powerball en California, podría resultar el legítimo ganador del enorme pozo que derivó en una demanda interpuesta por José Rivera, quien meses después de la premiación alegó que él era el legítimo dueño del ticket. Según reportes de New York Post, David De Paoli, el abogado que representa a Castro, vio imágenes de su cliente comprando el billete ganador, lo que podría desechar la idea de que el hombre habría robado el boleto. Sin embargo, aún falta que se le dé fin al caso.

Edwin Castro se llevó a casa millones de dólares tras asegurar que compró el boleto en noviembre de 2022, pero Rivera ha defendido que, en realidad, él lo adquirió en una tienda de California, antes de que su arrendador, Urachi “Reggie” Romero, se lo robara. En un informe de The Sun se revela que Romero confirmó la versión de Rivera. Sin embargo, dijo que no tenía idea de dónde había terminado el boleto.

Por otro lado, el abogado de Castro asegura que su defendido no tiene relación con ninguna de las dos personas. De acuerdo con el New York Post, la Comisión de Lotería del Estado de California tiene el video de la compra del ticket en el Centro de Servicio Joe’s, en Altadena, pero no lo ha hecho público. “He visto personalmente las imágenes de CCTV y son muy claras. Edwin Castro compró el boleto ganador del Powerball sin lugar a dudas”, comentó De Paoli en exclusiva al tabloide inglés.

La demanda por el millonario premio del Powerball de California pronto podría llegar a su fin Google Maps

Rivera vs Castro, el caso da un giro por el boleto ganador de Powerball

En una vuelta a este caso, dio a conocer The Sun, Rivera fue acusado de presentar un informe falso y ahora deberá comparecer el próximo 1º de diciembre. “El acusado José Rivera Campos (también conocido como José Campos Rivera) fue acusado de una violación del Código Penal, sección 148.5(a) en el caso 3PD01873″, señaló el Departamento de Policía de Pasadena a The US Sun.

La demanda de José Rivera contra Edwin Castro da un giro por el premio de Powerball California X @Oleh_Leosan

A su vez, Carolyn Becker, vocera de la Lotería de California, emitió un breve comentario sobre la pelea: “No puedo hacer ningún comentario adicional porque sería inapropiado mientras el caso esté pendiente”, y agregó: “Dicho esto, la Lotería de California sigue confiando en que Edwin Castro es el legítimo ganador del premio mayor de Powerball de US$2,04 mil millones de noviembre pasado”. El californiano se volvió el triunfador del pozo más alto en la historia de esta lotería estadounidense.

Edwin Castro: ¿en qué se gastó su dinero?

Castro, de 31 años, gastó 25 millones de dólares en una casa ubicada en un lujoso vecindario de California, donde también residen famosos como Jimmy Kimmel y Ariana Grande. A su vez, se compró una propiedad de Altadena en US$4.000.000 y se convirtió en dueño de algunos coches de lujo.

Mientras mantiene su imagen con bajo perfil, en septiembre pasado fue visto acompañado de una mujer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con rumbo a un destino desconocido.