A partir del 1º de septiembre de este año, en Texas entraron en vigor más de 700 leyes aprobadas por el gobernador Greg Abbott. Entre ellas, se encuentra la SB1551, que propone prisión y multas si se conduce sin una identificación en el estado, dado que si la persona no puede mostrar su licencia o intencionalmente se niega a decir su nombre, se enfrentará a cargos criminales por un delito menor de clase B o C. Las multas van de hasta 500 dólares y 180 días de cárcel, si el agente lo considera.

Según se aprecia en la página web de la legislatura de Texas en línea, la última actualización de la ley se hizo el 18 de junio del año en curso, cuando la firmó Abbott, y entró en vigor el 1º de septiembre, “en relación con el enjuiciamiento del delito penal de no identificación y la creación de este delito”.

Las autoridades de Texas tienen lineamientos y requisitos para la emisión de sus licencias y permisos de conducir DPS Texas

¿Cómo se aplica la ley?

La SB1551 fue aprobada de forma unánime por el Comité de Justicia Criminal Estatal en abril. Si al momento de ser detenido el conductor decide no dar su información o no la tiene, incurriría en un delito de clase C. Además, según los especialistas, este podría ser un indicador también de que no está bajo un estatus legal en EE.UU., algo que la administración actual de Texas busca combatir.

En este caso, la multa puede llegar hasta US$500. Un detalle que fue controvertido mientras se debatía la aprobación de la medida es que, aunque normalmente no se recibe la cárcel por este tipo de delitos, a partir del 1º de septiembre el infractor también podría quedar bajo arresto.

¿Qué pasa si se le miente a un policía en Texas?

Si al momento de la detención una persona decide no decirle la verdad al oficial o le da una identificación falsa, entonces cometería un delito de clase B. La pena es de hasta 180 días de cárcel y la multa de hasta US$2000.

Antes de que comenzara la aplicación, la policía de Dallas dio a conocer cómo implementaría la medida. “Según la ley, un delito contemplado en esta sección es uno menor de clase B o C, según la infracción, los oficiales tienen discreción. Sin embargo, hacemos cumplir todas las leyes estatales y locales”, dijeron representantes de la institución en declaraciones citadas por Univision.

En comentarios al mismo medio, el abogado Haim Vásquez manifestó que las personas que no son aptas para sacar una licencia en Texas deben tener consigo sus documentos consulares como matrícula: “Hay algunos que tienen el nombre y dirección. Si no los tienen pueden presentar un recibo de dónde viven”.

Los conductores en Texas tienen que estar correctamente identificados JESHOOTS.com / Pexels

Los documentos que se necesitan para sacar la licencia de conducir e identificación en Texas

Para conseguir la licencia, los solicitantes deberán tener:

Prueba de ciudadanía o estancia legal en Estados Unidos.

Prueba o evidencia de que se es residente de Texas.

Un número y tarjeta de seguro social.

Registro de vehículos de Texas.

Comprobante del seguro de automóvil.

Las licencias de conducir en Texas son válidas hasta por ocho años para los residentes, mientras que las tarjetas de identificación tienen una vigencia de seis años.

