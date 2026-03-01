EEUU afirma que hundió un buque de guerra iraní en el golfo de Omán

Estados Unidos hundió un buque de la flota iraní en el golfo de Omán en el inicio el sábado de la ofensiva contra la república islámica, anunció el domingo el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

"Una corbeta iraní de clase Jamaran fue alcanzada por las fuerzas estadounidenses al comienzo de la operación Furia Épica", declaró el Centcom en un comunicado en X, utilizando el nombre oficial de la campaña estadounidense contra Irán.

"El buque se está hundiendo actualmente en el golfo de Omán, junto a un muelle de Chabahar", ciudad portuaria en el extremo sudeste de Irán, precisó.