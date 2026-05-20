La CBP confirma más de 5 millones de autorizaciones de viaje antes del Mundial y advierte qué revisar al entrar a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) procesó las solicitudes de ingreso de muchos turistas, semanas antes de que comience el Mundial 2026. En el periodo que va del 1° de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026 se registraron más de 5,9 millones de peticiones del Sistema de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) y se aprobaron 5 millones. Sin embargo, el organismo lanzó una advertencia sobre el arribo a territorio de EE.UU.

Los países que más permisos de viaje a EE.UU. obtuvieron antes del Mundial 2026

En el comunicado oficial compartido por el sitio web de la CBP, se encuentra el desglose de las autorizaciones por país. Reino Unido encabeza la lista con más de 1,2 millones de aprobaciones, seguido por Francia con una cifra superior a los 570.000 avales y Alemania con más de 530.000 permisos de entrada.

Los preparativos de la CBP para el Mundial 2026 en Estados Unidos

De manera simultánea, la CBP recibió 1,6 millones de solicitudes para los Programas de Viajero Confiable (TTP, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran Global Entry, SENTRI y Nexus. Estos sistemas permiten un procesamiento veloz para las personas que cuentan con una evaluación de bajos niveles de riesgo.

Estas herramientas son útiles para reducir los tiempos de espera en los aeropuertos y en los cruces por vía terrestre.

Advertencias de la CBP para los viajeros que lleguen a EE.UU. por el Mundial 2026

La CBP insta a los aficionados a corroborar todos los requisitos para ingresar a EE.UU. antes de sus vuelos. Una de las recomendaciones más importantes es la de verificar la vigencia del pasaporte por el periodo que dure la estancia fuera de su país de residencia.

Además, los viajeros deben confirmar si requieren una autorización bajo el programa de exención de visa. Otra de las advertencias a tener en cuenta consiste en la consulta de la lista de artículos prohibidos o con restricciones para la entrada al territorio norteamericano, lo cual incluye alimentos, plantas y productos de origen animal.

La CBP cuenta con una lista de elementos que tienen prohibido su ingreso a Estados Unidos CBP

Además, se debe informar sobre la posesión de dinero e instrumentos monetarios, además de cualquier contacto con animales o granjas en fechas recientes.

La preparación de la CBP para el Mundial 2026

La edición de 2026 de la Copa del Mundo presenta características sin precedentes en la historia de la competencia. El torneo contará con la participación de 48 selecciones y se desarrollará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

La CBP se organiza para el Mundial 2026 en EE.UU. Michael Regan - FIFA - FIFA

De los 104 encuentros que se disputarán, EE.UU. será sede de 78. Por eso, la CBP describe a este evento como el de mayor complejidad en la historia del deporte.

La administración se enfoca también en la logística para el aumento en la cantidad de vuelos de tipo chárter y la preparación ante la operación de las empresas que llevarán a cabo el traslado de los equipos y los aficionados. Los pilotos y los operadores de estas aeronaves deben cumplir con la transmisión por medio del Sistema de Información de Pasajeros por Adelantado (APIS, por sus siglas en inglés).