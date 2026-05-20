EE.UU. aplica ley para combatir los "deepfakes" sexuales

Estados Unidos comenzó a aplicar el martes una ley que exige a las plataformas tecnológicas eliminar los "deepfakes" y otras imágenes íntimas no consentidas, pero expertos advierten sobre sus posibles deficiencias

El año pasado, el presidente Donald Trump promulgó una ley que penaliza la distribución en línea de "deepfakes", es decir, imágenes sexuales no consentidas, generalmente creadas con herramientas de inteligencia artificial ampliamente disponibles

La FTC afirmó que, a partir del martes, las plataformas tecnológicas estarán obligadas a establecer un proceso que permita a las víctimas solicitar la eliminación de ese tipo de contenido y deberán retirarlo en un plazo de 48 horas tras recibir una solicitud válida. De lo contrario, enfrentarán sanciones

Antes del inicio de la aplicación de la norma, el organismo envió cartas a varias empresas, incluidas Meta, TikTok, X y Snapchat

En una publicación el lunes, la cuenta de Seguridad de X afirmó: "No hay lugar en nuestra sociedad para que depredadores compartan fotos y videos íntimos de otras personas sin su consentimiento"

Grok, la herramienta de IA de la plataforma de Elon Musk, enfrentó críticas a principios de este año por desvestir virtualmente a mujeres y menores sin su consentimiento

Los investigadores afirmaron que Grok generó aproximadamente 3 millones de imágenes sexualizadas en cuestión de días

Pero algunos expertos advierten que esta ley está lejos de ser una solución perfecta

Riana Pfefferkorn, investigadora del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de Stanford, expresó preocupación de que la ley pudiera utilizarse como arma contra personas trans o trabajadores sexuales cuyo contenido es consentido, y contra discursos políticos con los que la administración no esté de acuerdo

La disposición de la ley relativa a la retirada de contenidos también alarma a otros defensores de la libertad de expresión, quienes advierten que podría incentivar a las empresas tecnológicas a moderar con excesivo celo contenido que no infringe las normas para reducir riesgos

Según expertos, el auge en línea de "deepfakes" supera actualmente los esfuerzos por regular la tecnología en todo el mundo debido a la proliferación de herramientas de IA, incluidas aplicaciones de "nudificación"