EEUU aprueba venta de helicópteros Apache a Israel por US$3.800 millones

Estados Unidos informó el viernes la aprobación de una venta a Israel de 30 helicópteros de ataque Apache y equipamiento relacionado por US$3.800 millones, mientras rige un frágil cese al fuego en Gaza.

La venta está dentro de un nuevo paquete de cerca de US$6.700 millones en armas para Israel.

"Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

En el paquete también se incluyó una venta de vehículos tácticos ligeros conjuntos por US$1.800 millones.

Israel y Hamás alcanzaron en octubre un cese al fuego respaldado por Estados Unidos y que detuvo en gran medida dos años de guerra.

Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, lo que provocó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP que incluye a rehenes que murieron o fueron asesinados durante su cautiverio en la Franja de Gaza.

Desde entonces, al menos 71.667 palestinos han sido asesinados en el pequeño territorio costero por la campaña militar de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza.