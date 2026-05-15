EE.UU. arresta a comandante de milicia apoyada por Irán que planeó ataques contra entidades judías

El FBI arrestó a un hombre acusado de planear ataques terroristas contra personas y sitios judíos en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Mohammad Al-Saadi habría planeado al menos 20 ataques terroristas y presuntamente pretendía atacar instituciones judías en Nueva York, California y Arizona. El hombre de 32 años fue identificado como un alto funcionario en Kataib Hezbolá, una organización designada como terrorista por Estados Unidos.

Al-Saadi compareció el viernes ante una corte en Manhattan, donde fue acusado de seis cargos relacionados con terrorismo, incluida conspiración para prestar apoyo material a los grupos terroristas Kataeb Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Irgc).

También fue señalado de conspirar y proporcionar apoyo material para la comisión de actos de terrorismo y de planificar un ataque con bomba en un lugar público.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que su oficina había arrestado y trasladado a Al-Saadi a Estados Unidos, sin precisar dónde fue capturado.

Lo calificó como un "objetivo de alto valor responsable de terrorismo global masivo".

De acuerdo con documentos de las cortes, Al-Saadi y otros asociados no identificados planearon, coordinaron y se atribuyeron la responsabilidad de al menos 18 ataques terroristas en Europa y dos en Canadá.

Estos ataques "parecieran haberse realizado tanto en represalia por las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán como para forzar a Estados Unidos e Israel a detener dichas acciones", señala la denuncia.

Entre las acciones está presuntamente el apuñalamiento no mortal de dos hombres judíos en Londres el 29 de abril, y varios ataques contra sinagogas, negocios israelíes y colegios judíos en Ámsterdam, Múnich y otros lugares.

El rol exacto de Al-Saadi no está claro, más allá de las acusaciones de que publicó videos propagandísticos de los ataques en redes sociales después de que ocurrieran.

En una llamada telefónica grabada, se dice que Al-Saadi dijo sin darse cuenta a un informante del FBI que él o sus asociados estuvieron involucrados en los ataques en Europa, así como dos en Canadá.

Las autoridades creen que estos incluyen el tiroteo del 10 de marzo en el Consulado de Estados Unidos en Toronto, que no dejó heridos.

Al-Saadi presuntamente habría planeado ataques en Estados Unidos contra una sinagoga en Nueva York y dos centros judíos en California y Arizona.

Presuntamente habría pagado a un agente encubierto estadounidense 3.000 US$ para realizar el ataque en Nueva York.

"Estas imputaciones demuestran que las fuerzas del orden estadounidenses (...) recurrirán a todos los medios para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y a sus dirigentes", reaccionó el fiscal interino, Todd Blanche.