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EE.UU. ataca "múltiples objetivos" en Irán (Centcom)

EE.UU. atacó el sábado "múltiples objetivos" en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un barco cerca del estrecho de Ormuz

EE.UU. ataca "múltiples objetivos" en Irán (Centcom)
EE.UU. ataca "múltiples objetivos" en Irán (Centcom)Shutterstock

EE.UU. atacó el sábado "múltiples objetivos" en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un barco cerca del estrecho de Ormuz, anunció el ejército estadounidense.

La fuerza aérea estadounidense "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

Estos bombardeos se llevaron a cabo, según el Centcom, en represalia por un ataque perpetrado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz.

AFP
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