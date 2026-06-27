EE.UU. ataca "múltiples objetivos" en Irán (Centcom)

EE.UU. atacó el sábado "múltiples objetivos" en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un barco cerca del estrecho de Ormuz, anunció el ejército estadounidense.

La fuerza aérea estadounidense "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

Estos bombardeos se llevaron a cabo, según el Centcom, en represalia por un ataque perpetrado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz.