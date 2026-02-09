EEUU califica de "trágica" la condena a 20 años contra magnate de medios de Hong Kong
Estados Unidos criticó el lunes la sentencia de 20 años de prisión impuesta por un tribunal de Hong Kong contra el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y pidió a Pekín su liberación de forma inmediata por razones humanitarias.
"La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años es un desenlace injusto y trágico para este caso", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
"Demuestra al mundo que Pekín está dispuesto a llegar a extremos para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales", añadió Rubio, quien pidió también la puesta en "libertad condicional por motivos humanitarios" del magnate de 78 años.