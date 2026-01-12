EEUU condena ataque ruso con misil hipersónico en Ucrania como "escalada peligrosa"

Estados Unidos condenó el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso por parte de Rusia de un misil balístico Oreshnik con capacidad nuclear en Ucrania, calificándolo de "escalada peligrosa e inexplicable".

El misil de alcance intermedio, que no portaba una ojiva nuclear, impactó la madrugada del viernes 9 en una zona de Ucrania cercana a la frontera con Polonia.

Esto "constituye otra escalada peligrosa e inexplicable de esta guerra, inclusive mientras Estados Unidos trabaja con Kiev, otros socios y Moscú para poner fin al conflicto mediante una solución negociada", declaró la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, ante el Consejo de Seguridad.

Rusia afirmó el lunes que el ataque con su misil balístico Oreshnik tuvo como blanco una planta de mantenimiento de aviones en Leópolis, en el centro oeste de Ucrania.