EEUU confisca el petróleo del buque incautado en el Caribe y anuncia nuevas sanciones

Estados Unidos confiscará el petróleo del buque cisterna que asaltó el miércoles ante las costas venezolanas e impondrá sanciones contra sobrinos del presidente Nicolás Maduro y navieras que transporten crudo venezolano, una significativa escalada en el pulso con el gobierno de Nicolás Maduro.

El líder venezolano se entrevistó telefónicamente con el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien le reiteró su apoyo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró "preocupado" por la incautación del buque, sancionado desde hacía años por transportar crudo de países como Venezuela e Irán.

Desde Oslo, donde logró aterrizar tras ser galardonada con el premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado mostró por su parte su apoyo al presidente Donald Trump y a su campaña contra Maduro.

- Conducido a un puerto estadounidense -

El equipaje del buque está siendo interrogado y el navío será conducido a un puerto estadounidense, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El petrolero, que en el pasado navegaba bajo el nombre de Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.

Al momento de ser abordado transportaba 1.100.000 barriles de crudo.

"Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo", declaró la portavoz.

La incautación fue un golpe al "régimen" socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

"Fue una operación exitosa (...) para garantizar que estamos contraatacando a un régimen que sistemáticamente llena nuestro país de drogas mortales", dijo Noem en una audiencia del Congreso.

A diferencia de los ataques letales en alta mar contra presuntas narcolanchas, que han causado desde septiembre al menos 87 muertes, esta operación iba acompañada de una orden de decomiso, en manos del FBI.

Decomisar crudo representa una significativa escalada en la campaña de hostigamiento contra Venezuela, un país devastado por la crisis económica y aislado políticamente, que sobrevive gracias a la venta de sus recursos naturales.

El ataque fue un "robo descarado" y un "acto de piratería internacional", protestó el gobierno de Maduro.

El líder venezolano, a su vez sometido a sanciones porque supuestamente dirige el denominado cártel de los Soles, se entrevistó telefónicamente con Putin.

"Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro", informó el Kremlin.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos.

Cuba también expresó su solidaridad con el gobierno de Maduro, del que depende vitalmente para sus necesidades energéticas.

- Acusaciones y sanciones -

Washington hace años que acusa a Caracas de ser un Estado en manos de narcotraficantes.

Además de las acusaciones formales contra el propio Maduro en un tribunal de Nueva York, dos de sus sobrinos fueron detenidos en Haití en 2016, acusados de narcotráfico.

Franqui Francisco Flores de Freitas y su primo Efraín Antonio Campos Flores -sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro- fueron condenados en 2017 en Nueva York, y liberados posteriormente por el presidente demócrata Joe Biden, a cambio de siete presos estadounidenses en Venezuela.

El Departamento del Tesoro retomó ahora el caso y anunció nuevas sanciones en su contra, así como contra otro sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, y contra seis navieras que transportan crudo venezolano.

Washington ha desplegado una considerable fuerza de ataque y disuasión en la zona, con el mayor portaviones del mundo y decenas de cazas, así como miles de marines, a bordo de los buques en alta mar y en países como Puerto Rico.

Trump ha afirmado también que ha dado luz verde a su agencia de inteligencia, la CIA, para operar dentro de Venezuela.

La opositora María Corina Machado aseguró a su llegada a Oslo que Estados Unidos le ayudó a salir del país.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", añadió ante periodistas.