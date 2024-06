EEUU extiende un amparo migratorio para los haitianos

Estados Unidos extendió el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga permiso de residencia y trabajo a los haitianos, informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En un comunicado, el DHS anunció la extensión del TPS para Haití por 18 meses adicionales, hasta el 3 de febrero de 2026, "debido a condiciones extraordinarias y temporales" en el país". Vencía el 4 de agosto próximo.

Además, volvió a designar a Haití para el TPS, lo que permite que los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos desde o antes del 3 de junio de 2024 puedan solicitar este amparo migratorio hasta el 3 de febrero de 2026, siempre que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad.

El DHS estima que alrededor de 309.000 haitianos adicionales pueden presentar solicitudes.

El TPS, establecido por el Congreso, es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

"Estamos proporcionando esta ayuda humanitaria a los haitianos que ya están presentes en Estados Unidos dadas las condiciones que existían en su país de origen al 3 de junio de 2024", afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

El DHS advierte que los haitianos que no residían en Estados Unidos el 3 de junio de 2024 no se beneficiarán del TPS y se expondrán a "su expulsión a Haití si no establecen una base legal para quedarse".

Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una crisis económica, política y de seguridad, agravada por la violencia de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe.

Un primer contingente de policías kenianos llegó a Puerto Príncipe esta semana, en el marco de una misión internacional para restablecer la seguridad en el país.

