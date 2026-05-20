EEUU inculpa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

El gobierno estadounidense inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Los cargos fueron revelados por un juez de Miami que levantó el secreto del sumario, según pudo consultar la AFP.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco.

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era por entonces ministro de Defensa.