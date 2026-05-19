EE.UU. insta a sus ciudadanos a no viajar a RDC, Sudán del Sur y Uganda por ébola

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó enérgicamente el martes a los estadounidenses a no viajar a la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur o Uganda ante la creciente preocupación por un mortal brote de ébola en la región

El departamento otorgó a estos tres países de África Central su nivel de advertencia de viaje más alto —"Nivel 4: No viajar"— y también pidió a sus ciudadanos que "reconsideren viajar" a la vecina Ruanda

El anuncio se produjo un día después de que las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaran controles reforzados en los aeropuertos para los viajeros procedentes de las zonas afectadas por el brote y suspendieran temporalmente algunos trámites de visado

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que el riesgo para el territorio estadounidense sigue siendo bajo, pero trabajan para evacuar de la RDC a un médico estadounidense que contrajo el virus y a otras seis personas, para ser monitoreadas

Las autoridades alemanas dijeron el martes que estaban preparadas para recibir al médico enfermo

Las personas sin pasaporte estadounidense que hayan viajado a Uganda, la RDC o Sudán del Sur en los últimos 21 días tendrán restringida la entrada a Estados Unidos, según indicaron los CDC

También informaron que estaban intensificando sus esfuerzos para ayudar a la RDC con expertos técnicos

No se ha demostrado la eficacia de ninguna vacuna ni tratamiento contra la cepa de ébola, en el centro de este último brote

Las autoridades estadounidenses están esquivando preguntas sobre hasta qué punto los recortes a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) pudieron haber dificultado las labores de vigilancia y pueden estar obstaculizando la respuesta a la situación actual

Los CDC subrayaron que estaban trabajando con socios internacionales, y el Departamento de Estado afirmó que estaba movilizando 13 millones de dólares en ayuda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar "preocupado" por el brote, pero, según entendía, "por ahora está confinado a África"

En el último medio siglo, se cree que unas 15.000 personas han muerto a causa de diversas cepas del virus, cuya tasa de letalidad puede alcanzar hasta el 90%