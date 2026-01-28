EEUU podría unirse a nueva ronda de diálogo entre Rusia y Ucrania esta semana, dice Rubio

Estados Unidos podría unirse esta semana a una nueva ronda de diálogos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Equipos de Kiev y Moscú se reunieron el viernes y el sábado pasado en Abu Dabi en sus primeras negociaciones directas hechas públicas para tratar el plan de paz impulsado por Donald Trump.

"Van a (mantener) conversaciones de seguimiento otra vez esta semana", dijo Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "Podría haber presencia de Estados Unidos".

Pero Rubio dijo que la participación estadounidense podría ser más secundaria que la de la semana pasada, cuando participaron el emisario especial del presidente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

El funcionario dejó entrever que ya se alcanzó un acuerdo sobre las garantías de seguridad para Ucrania, una de las exigencias de Kiev para llegar a un acuerdo con Moscú tras casi cuatro años de invasión rusa.

"Queda un punto pendiente, con el que todos están familiarizados, y es la reivindicación territorial sobre Donetsk", dijo Rubio, refiriéndose a la región del este de Ucrania donde Moscú quiere que Kiev ceda territorio.

"Sé que se está trabajando activamente para intentar ver si las opiniones de ambas partes al respecto pueden conciliarse. Sigue siendo un puente que no hemos cruzado", dijo en la audiencia.

Reconoció que la cuestión sobre el territorio sería "muy difícil", especialmente para Ucrania.

"Es más fácil para las partes implicadas mostrar flexibilidad en algunas de estas cuestiones si no se debaten constantemente en público, porque eso genera presiones políticas internas en ambos bandos, como se puede imaginar en Ucrania, donde se plantea siquiera la posibilidad de un cambio en el territorio", dijo Rubio.

A pesar de las conversaciones, Rusia ha bombardeado las infraestructuras ucranianas y ha dejado a muchos residentes de Kiev sin calefacción en temperaturas bajo cero.