EEUU priorizará seguridad nacional, contención a China y pondrá foco en América Latina

El ejército estadounidense dará prioridad a proteger el territorio nacional y disuadir a China, mientras brinda un apoyo "más limitado" a sus aliados y pone en primer nivel de su agenda a América Latina, según un documento estratégico del Pentágono publicado el viernes

La Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2026 supone un cambio significativo respecto a políticas anteriores del Pentágono, tanto por su énfasis en que los socios asuman cargas mayores con menos respaldo de Washington, como por su tono más moderado hacia adversarios tradicionales como China y Rusia

"Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran en la defensa del territorio nacional y el Indo-Pacífico, nuestros aliados y socios en otros lugares asumirán la responsabilidad principal de su propia defensa, con un apoyo crucial pero más limitado por parte de las fuerzas estadounidenses", señala el documento

La anterior estrategia de defensa, que se publicó durante el mandato de Joe Biden, describía a China como el desafío más trascendental para Washington y afirmaba que Rusia representaba una "amenaza aguda"

El nuevo texto, sin embargo, insta a mantener "relaciones respetuosas" con Pekín, sin mencionar a Taiwán, isla de régimen democrático aliada de Estados Unidos a la que China reclama como propia. Además, describe la amenaza de Rusia como "persistente pero manejable", que afecta en particular a los miembros orientales de la OTAN

Tanto la estrategia de Biden como la de Trump señalan que la defensa del territorio nacional es importante, pero sus descripciones de los desafíos que enfrenta Estados Unidos difieren significativamente

La NDS del gobierno de Trump arremete contra la administración anterior por descuidar la seguridad fronteriza, al señalar que esto derivó en una "inundación de inmigrantes ilegales" y en un tráfico generalizado de narcóticos

"La seguridad fronteriza es seguridad nacional", y el Pentágono "priorizará por tanto los esfuerzos para sellar nuestras fronteras, repeler formas de invasión y deportar a los inmigrantes ilegales", añade el documento

- Restaurar el "dominio militar" en América Latina -

Durante su gobierno, Biden se centró en China y Rusia, al afirmar que planteaban "desafíos más peligrosos para la seguridad y la seguridad en casa" que incluso la amenaza del terrorismo

Esta hoja de ruta de 2026 tampoco menciona los peligros del cambio climático, que la administración del anterior mandatario estadounidense había identificado como una "amenaza emergente"

Al igual que la estrategia de seguridad nacional de Trump, publicada el mes pasado, la NDS eleva a América Latina al primer plano de la agenda de Estados Unidos

El Pentágono "restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental". "La utilizaremos para proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a terrenos clave en toda la región", asegura

Desde su regreso al cargo el año pasado, Trump ha empleado repetidamente a las fuerzas armadas estadounidenses en América Latina, al ordenar incluso una impactante incursión que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, así como ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas que dejan más de 100 muertos