EEUU prorroga exención marítima para garantizar el suministro energético

El gobierno de Donald Trump informó el viernes que prorrogó por 90 días una exención naviera para garantizar el transporte de petróleo y fertilizantes en todo Estados Unidos, en medio de las interrupciones de suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio.

La medida aplaza hasta mediados de agosto el permiso para que buques de bandera extranjera puedan transportar carga entre puertos estadounidenses.

Según la Ley Jones de 1920, la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe trasladarse en buques construidos en Estados Unidos, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense.

Pero en marzo, tras la guerra desatada el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán, el gobierno de Trump suspendió por 60 días este requisito. Este permiso expiraba el 17 de mayo.

"Esta prórroga ayudará a garantizar el mantenimiento de productos energéticos vitales, materiales industriales y bienes agrícolas esenciales", indicó el viernes Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.