EEUU realizará controles de detección de ébola en aeropuertos

Estados Unidos anunció el lunes que reforzará las precauciones para prevenir la propagación del ébola mediante la realización de controles sanitarios en los aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas y la suspensión temporal de visados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron las medidas de salud pública luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional.

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los CDC, dijo a periodistas que un estadounidense que se encuentra por motivos de trabajo en República Democrática del Congo había contraído el virus.

"La persona desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo a la prueba en la noche del domingo", dijo Pillai. Agregó que se realizan gestiones para trasladar a la persona a Alemania para recibir tratamiento.

Dijo que Estados Unidos busca evacuar a otras seis personas para monitorear su salud. Y que hay aproximadamente 25 personas que trabajan en la oficina de campo de Estados Unidos en la RDC.

"En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo", señaló la agencia de salud pública en un comunicado.

Además de los controles de detección en aeropuertos, Estados Unidos implementará restricciones de entrada a los titulares de pasaportes no estadounidenses que viajaron a Uganda, la RDC o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

No hay vacuna ni un tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote de la altamente contagiosa fiebre hemorrágica.

Hay 91 muertes relacionadas con este brote, de acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Salud congolés el domingo.

Se han reportado 350 casos sospechosos. La mayoría de afectados tienen entre 20 y 39 años de edad y más del 60% son mujeres.