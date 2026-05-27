EE.UU. reimpone sanciones contra relatora de la ONU para territorios palestinos

Estados Unidos restableció las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, una experta de la ONU especializada en los territorios palestinos que ha criticado duramente a Israel, tan solo unos días después de haberlas levantado.

Una nota publicada el miércoles en la página web del Departamento del Tesoro estadounidense indica que Albanese vuelve a figurar en una lista negra internacional, lo que le impide utilizar algunas tarjetas de crédito o realizar numerosas operaciones bancarias.

Albanese había sido retirada de dicha lista el 20 de mayo, luego de que días antes un juez del tribunal de Distrito de Estados Unidos dictara una medida cautelar contra las sanciones.

Sin embargo, la reimposición de sanciones se produce tras una orden emitida el viernes por un tribunal de apelaciones estadounidense, que establece que estas sanciones podían seguir aplicándose mientras la justicia no se haya pronunciado sobre su legalidad.

Nacida en Italia, la experta ha sido una crítica del trato de Israel hacia los palestinos en su papel de relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados.

El esposo de Francesca Albanese, Massimiliano Cali, denunció ante los tribunales en nombre de su hijo, que es ciudadano estadounidense, estas medidas coercitivas impuestas por Washington.

Albanese ha estado al frente de quienes acusan a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza en su devastadora campaña militar tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Cuando se anunciaron las sanciones contra Albanese en julio del año pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que ella ha "escupido un antisemitismo descarado, expresado apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente".

Albanese niega las acusaciones de antisemitismo, que también han sido formuladas por Israel.