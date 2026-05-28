EEUU sanciona a las autoridades iraníes que supervisan el estrecho de Ormuz

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el miércoles contra la agencia recién creada por Irán para controlar el flujo por el estrecho de Ormuz.

"El más reciente intento de las fuerzas armadas iraníes de extorsionar el comercio marítimo global es prueba de que (la operación) Furia Económica ha dejado al régimen desesperado por efectivo", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Teherán creó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para cobrar tasas por transitar por el estratégico paso marítimo. El comunicado extendió la amenaza de sanciones a cualquiera que pague, porque "podría estar brindando apoyo y recibiendo servicios de" la Guardia Revolucionaria de Irán.