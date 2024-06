EEUU se estrena ante Bolivia en 'su' Copa América, con un ojo en el Mundial

El anfitrión Estados Unidos debuta este domingo frente a Bolivia en la Copa América-2024, una cita que su entrenador, Gregg Berhalter, se plantea como una oportunidad para sentar las bases de un equipo competitivo de cara al Mundial de 2026.

Berhalter ha considerado la Copa América como un torneo "crucial" para el plantel por el calibre de equipos como la campeona del mundo Argentina, Brasil o Uruguay.

Sin embargo, el técnico llamó este jueves a no perder foco.

"Tenemos que ir un partido a la vez. Sé que puedo sonar como un disco rayado, pero nuestro foco está en Bolivia. Sabemos lo difíciles que son las fases de grupos en cualquier torneo importante (...). No puedes dar nada por sentado. Si lo haces, cometes un error", expresó el DT.

El compromiso, que abrirá el Grupo C, comenzará a las 17H00 locales (22H00 GMT) en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas, sede de los Dallas Cowboys en la NFL. El favorito Uruguay de Marcelo Bielsa enfrentará en el segundo turno a Panamá, en Miami, en el otro duelo de esta llave en la jornada dominical.

"Nuestro foco está en Bolivia y luego nuestro foco estará en Panamá y después en Uruguay y con suerte tendremos la oportunidad de jugar los cuartos de final", resaltó Berhalter. "Toda la competencia es una oportunidad para este plantel de mostrar cómo hemos mejorado en esta clase de torneos".

- Pulisic, el 'Capitán América' -

Estados Unidos cuenta con nombres importantes, entre ellos el de Christian Pulisic, el heredero del retirado Landon Donovan como 'Capitán América'.

Pulisic (AC Milan), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus) o Chris Richards (Crystal Palace) son jugadores que hacen del equipo norteamericano un serio candidato para avanzar.

Richards resaltó la competencia interna. "He sido titular en algunos de los partidos más recientes (...), pero sé que la gente que me rodea y la gente que está en el banquillo está buscando ganar mi lugar. Me hace trabajar 10 veces más duro", declaró el defensor del Crystal Palace.

Los dueños de casa tienen, no obstante, bajas importantes como la del lateral Sergiño Dest, quien sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento con el PSV Eindhoven, donde jugaba cedido por el Barcelona.

Estados Unidos es un equipo con éxitos frescos. Ganó en marzo por tercera ocasión la Liga de Naciones de la Concacaf, al derrotar 2-0 en la final a México.

- Cuesta arriba -

La actualidad de Bolivia es menos alentadora.

"Los hinchas y la prensa piensan que se cambian las cosas de un día para otro. Hace diez años que no ganamos un partido en la Copa América", expresó su seleccionador, el brasileño Carlos Antonio Zago en rueda de prensa en referencia a una racha negativa de la Verde, incapaz de llevarse un triunfo en las tres ediciones anteriores: 2016, 2019 y 2021.

Pese a ello, aspira a un buen debut de los suyos.

"Sería importante comenzar la Copa América con una victoria ante el anfitrión", manifestó el exfutbolista.

La mirada está puesta a la vez en la reanudación de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial, en septiembre, cuando Bolivia jugará ante Venezuela en La Paz y Chile en Santiago.

Habrá arbitraje de UEFA: el italiano Maurizio Mariani será el juez principal.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Turner - Joe Scally, Chris Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie - Gio Reyna - Tim Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter.

Bolivia: Guillermo Vizcarra - Héctor Cuellar, Luis Haquín, José Sagredo - Rodrigo Ramallo, Leonel Justiniano, Roberto Fernández, Robson Matheus, Gabriel Villamil - Bruno Miranda y César Menacho. DT: Antonio Carlos Zago.

Erc/ma

LA NACION