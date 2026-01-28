EEUU sigue de cerca la reorganización de la jerarquía militar en China, dice Rubio

Estados Unidos sigue de cerca la reorganización de la jerarquía militar en China tras la destitución del general más poderoso de ese país, dijo el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien aludió a la corrupción como la causa de la remoción

Antes de que Pekín anunciara el sábado la decisión ya circulaban rumores sobre los motivos de la remoción, en un país donde el presidente Xi Jinping ha emprendido una amplia campaña con el objetivo de erradicar la corrupción

Rubio dijo que el despido del general es "parte de un patrón (...) visto en los últimos años, que es una purga en sus fuerzas armadas"

"Están gastando mucho dinero en su ejército y, obviamente, algunos de esos tipos están robando ese dinero y están tratando de abordar eso", afirmó el secretario de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado

"Es un problema interno de su sistema. Obviamente, no comparten información con nosotros ni hablan con nosotros en detalle sobre este tema, pero sin duda es algo que observamos con interés", señaló

China anunció el sábado que Zhang Youxia, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Militar Central, y otro alto funcionario estaban siendo investigados por "graves violaciones de la disciplina"

Xi, a menudo descrito como el líder chino más poderoso en décadas, ha impulsado medidas enérgicas contra la corrupción desde que asumió el cargo hace más de una década