EEUU y Cuba conversaron recientemente sobre ayuda para la isla

Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones esta semana sobre una oferta de Washington de 100.000.000 de dólares en ayuda para la isla, informó el martes un funcionario estadounidense.

Mike Hammer, embajador estadounidense en La Habana, se reunió el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

"Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Tuvimos una reunión ayer (lunes) y seguimos impulsando esa propuesta con determinación", dijo un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La ayuda se distribuiría a través de organizaciones benéficas cristianas y no se entregaría directamente al gobierno cubano, añadió.

"Nos importa muchísimo el pueblo cubano y queremos poder brindar esa ayuda directamente a ellos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, enemigo acérrimo del gobierno comunista de La Habana, ha ofrecido públicamente los 100.000.000 de dólares, pero ha exigido que Cuba dé pasos para abrirse.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo la semana pasada que La Habana estaba dispuesta a revisar la propuesta de ayuda, después de haber afirmado anteriormente que Rubio mentía sobre la oferta.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica con persistentes apagones energéticos después de que Estados Unidos derrocara al líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, y pusiera fin al envío de crudo desde Caracas.