Eiza González se cansó de que la relacionen con hombres de Hollywood: “Dejen de inventar”

Eiza González disfrutó hace unos días de unas soñadas vacaciones en Italia y sus fotos sorprendieron porque, aunque era un viaje con amigos, sobresalieron las que se tomó al lado del productor Mohammed Al Turki.

Los rumores se encendieron y apuntaban a un posible romance entre ellos. Además, en días anteriores, la mexicana había paseado en Malibú, California, en la Harley-Davidson de Jason Momoa, en una aparición que muchos tomaron como la confirmación de que ambos mantenían una relación, algo complicada nomás por sus apretadas agendas. Luego de que las constantes especulaciones la volvieron tendencia, la actriz lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Y es que debido a sus apariciones públicas, la mexicana ha sido relacionada con varias personalidades dentro de la farándula estadounidense, como el mencionado Momoa, Timothée Chalamet, Liam Hemsworth o Calvin Harris. Sin embargo, contrario a otras ocasiones, esta vez quiso desmentir cualquier vínculo amoroso con el productor.

“Mo Al Turki es uno de mis mejores amigos. Como de costumbre, por favor, dejen de inventar y tratar de relacionarme con cualquier hombre que esté cerca de mí. Las mujeres pueden tener amigas y amigos, no todo persona con la que uno convive es una relación. Gracias”, escribió en Twitter.

También aprovechó para enviar saludos a sus seguidores, ya que ésta no es una plataforma que use constantemente. “Ya sé que casi nunca escribo por aquí, pero siempre los leo. Les mando muchos besos y espero que estén teniendo un buen fin de semana”, concluyó.

Eiza González pidió que no se le relacione sentimentalmente con todos los hombres con los que la captan @eizamusica

Como respuesta al mensaje inicial, los fanáticos de la actriz de Baby Driver aplaudieron su publicación y defendieron la amistad entre mujeres y hombres.

Eiza González, de vacaciones con Margot Robbie en España

Los paparazzi europeos tuvieron un nuevo blanco, la protagonista de la nueva película de Barbie, Margot Robbie, quien fue captada mientras descansaba en Ibiza con otros actores, entre ellos Eiza.

Robbie vajó con su esposo, Tom Ackerly, y en varias imágenes se ve cómo disfrutaron del océano a bordo de un lujoso yate. La australiana también estuvo acompañada del ganador al Oscar a mejor actor, Rami Malek y de Sienna Miler, quienes aprovecharon para festejar el cumpleaños de la modelo Cara Delevigne.

Eiza González con Margot Robbie en España Twitter

La relación de Eiza con tantas personalidades dentro de la farándula de Hollywood no es ningún evento extraño. En los últimos años, se ha mantenido imparable y su carrera en continuo crecimiento. Recientemente se conoció su ingreso en el top 10 de los actores más taquilleros de 2021, una lista en la que también aparecían la misma Margot, Samuel L. Jackson y Liam Nesson.

El ranking es para actores que tuvieron un papel protagónico y taquillero en 2021 y los dos años anteriores. En el caso de la también actriz de telenovelas, desde 2019 ha aparecido en Godzilla vs. Kong, Love Spreads, I care a lot, Bloodshot, Cut Throat City, Fast&Furious: Hobbs & Shaw, She’s Missing, Battle Angel: la última guerrera y Paradise Hills.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era una protagonista y que a la gente no le importaba y aún no tiene una oportunidad. Y sigo adelante. Sintiéndome desinflada, pero esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía. Bueno, a la gente le importaba. Esto es obra de la gente. Puede que no sea enorme para algunos. Para mí, es un momento que nunca pensé que vería. Por mi gente, los mexicanos, los latinos que siempre creen. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ti. Me siento muy orgullosa de esto, discúlpenme de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente. Sí se puede”, escribió Eiza en su cuenta de Instagram para celebrar su triunfo.