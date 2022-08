De qué murió Amparín Serrano, la reconocida empresaria mexicana, a sus 56 años

Amparo Serrano, más bien conocida como Amaparín, creadora de la marca Distroller, murió el pasado 12 de agosto a los 56 años y la noticia causó conmoción en México, sobre todo por la causa del deceso que, aunque se hablaba de un accidente, en un primer momento no estaba claro si se había tratado de uno doméstico o automovilístico. En vida, la empresaria fue una mente creativa que desarrolló todo un negocio a través de ilustraciones que se popularizaron en su país. Su pérdida enlutó a su familia e hijas, Camila y Minnie. Esta última es novia de Nacho Peregrín, el hermano de la cantante Belinda.

La diseñadora gráfica falleció en Ciudad de México tras permanecer varios días hospitalizada. La información la confirmaron sus hijas, quienes no dieron más detalles sobre el deceso. De inmediato, las versiones apuntaron a que había sufrido un accidente en el interior de su domicilio.

¿Quién era Amparín Serrano?

Amparo Serrano nació el 31 de octubre de 1956. Ella solía decir que la fecha era parte de su personalidad, por el Día de brujas. El jueves pasado, su hija Camila West compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que pedía un milagro.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chin...ona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita. Recemos por ese milagro, por favor todos únanse a una oración”, escribió Camila, mientras que Minnie se despidió de ella días más tarde en su cuenta de Instagram.

Una de las hijas de Amparín Serrano pidió un milagro por su vida @ minniewest

La mexicana estudió diseño en la Universidad Anáhuac en México y siempre se mantuvo fiel a su estilo, por lo que sus ilustraciones eran inconfundibles y se volvieron juguetes, con los polémicos Neonatos y los Ksi Meritos. La también exintegrante de Flans fue fundadora de la empresa Amparín S.A. y Distroller, cuya imagen popular fue la Virgencita Plis, una interpretación en ilustración de la Virgen de Guadalupe.

Durante un tiempo formó parte del grupo Flans, al lado de Mimí e Ivonne y su salida no fue voluntaria. Según explicó en una entrevista, Mildred Villafañe, la entonces directora, no pensaba respetar una de las reglas más importantes en su casa. Tras su exilio, Amparín pasó a formar parte del dueto Media Luna junto a Pedro Garza.

¿Cómo murió Amparín Serrano?

No están claras las versiones de la muerte de Amparín Serrano. Este fin de semana se popularizó en Twitter una publicación en la que se describía la presunta causa de su fallecimiento. La cuenta de Doña Carmelita, que corresponde a @CarLon_2020, detalló que Amparín cayó de un sillón elevador que tenía en su casa.

Amparín Serrano tenía elevadores en su casa @Twitter

“Ay hijos, ya ni la vacación puedo disfrutar con tanto muertito, ya hasta miedo me dio. Pero muchos se están preguntando cómo murió la artista Amparín Serrano, pues resulta que se cayó de su sillón elevador que tenía en su casa estudio, por cierto, una casa preciosa y muy ella”, decía la publicación que se viralizó.

La casa de la diseñadora Amparo Serrano en Ciudad de México @amparinserrano

La casa de la famosa era algo fuera de lo común, que reflejaba su peculiar estilo. Hace tiempo, la ilustradora había dado un recorrido por su residencia, además de que solía compartir fotografías y videos en sus redes sociales, en donde se apreciaban los techos altos y llamaban la atención los elevadores en forma de sillones gigantes y los colores llamativos que adornaban las paredes. A la biblioteca, por ejemplo, solo se podía acceder a través de estas sillas y estaba adornada con cuadros de estilo Pop Art, con varios de sus personajes y familiares: sus hijas, Camila y Minnie, y hasta su exesposo, el empresario estadounidense David Edward West.

Dos días antes de morir, Amparo compartió un homenaje a Olivia Newton-John, quien falleció a los 73 años por cáncer de mama.