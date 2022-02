El crucero más grande del mundo hace su viaje inaugural tras retrasos por el Covid

FORT LAUDERDALE.- Con pileta infinita, toboganes y tirolesas, acomodaciones de lujo y comida del mundo. Así Royal Caribbean pretende atraer a los turistas que han postergado viajes por la pandemia del Covid-19: el 4 de marzo zarpa el Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo.

El barco mide 362 metros, y tiene capacidad para 6.988 pasajeros y 2.300 tripulantes, convirtiéndolo en el transporte de turistas más grande jamás construido. De propiedad de Royal Caribbean, el gigante hotelero, zarpará la próxima semana desde Fort Lauderdale en Florida, para luego recorrer el Caribe. Además la compañía promociona ya en su página web un destino apetecido: Europa. Estos viajes podrían comenzar a operar a partir de mayo, recorriendo Barcelona y Roma, tras el retraso provocado por el avance de ómicron.

“Estamos emocionados de presentarles a los huéspedes de todo el mundo el Wonder of the Seas y sus características de clase mundial después de un proceso de seis años”, dijo a la CNN Travel, Mark Tamis, vicepresidente senior de operaciones hoteleras de Royal Caribbean International. Por ahora, indicó, la embarcación operará viajes de entre cinco a siete noches, hasta el gran estreno de las rutas europeas.

El enorme navío fue diseñado para tener ocho “barrios”, los que tienen sus propias piscinas y terrazas. Así también existe la posibilidad de alquilar suites familiares, que incluyen habitaciones para los más pequeños.

“Desde la planificación hasta la entrega, hemos utilizado nuestra experiencia en Royal Caribbean, además de incorporar las sugerencias de nuestros huéspedes y los comentarios de los socios de viaje para crear algo realmente impresionante”, dijo Tamis a la CNN.

Las autoridades sanitarias de todo el mundo pusieron sus ojos en los cruceros, en donde se produjeron contactos de Covid-19. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El anuncio de la puesta en marcha de este nuevo crucero viene a renovar la alicaída industria del turismo, que ha afectado a todo el mundo, pero también de manera importante al Caribe y al Mediterráneo, los destinos favoritos de quienes gustan de pasar sus vacaciones en cruceros. Ya en diciembre, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) había advertido de los riesgos de transmisión de Covid-19, insistiendo en que estos eran muy altos. Este mes, la misma agencia actualizó el listado del estado de los cruceros activos y sus contagios. Por ahora, su recomendación es viajar solo si se está vacunado, y a posponer los viajes si es que el pasajero tiene una salud de riesgo.