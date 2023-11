escuchar

El caimán que hace unos meses llamó la atención porque le faltaba toda la mandíbula superior fue nombrado “Jawlene”. De acuerdo con informes de los herpetólogos concentrados en su cuidado, se encuentra en recuperación, pese a que aún está en un período de adaptación en Gatorland, Orlando. En una actualización publicada después del Día de Acción de Gracias, los responsables contaron que el reptil aún tiene algunos gusanos, pero que sigue luchando por una mejoría general. Su historia sorprende por su capacidad de adaptarse aún en tales condiciones.

Acerca de su bienestar, los cuidadores de Jawlene agregaron que ganó poco más de un kilo más. “No sabemos cómo perdió su mandíbula, pudo ser a causa de un recipiente, por culpa de otro animal, muchas cosas pudieron haberle pasado, pero trajeron a Jawlene aquí porque probablemente no hubiera podido sobrevivir por sí mismo”, comentó una empleada del centro animal, en Facebook.

Un caimán que fue descubierto sin la mandíbula superior se encuentra bajo cuidados especiales Gatorland Orlando / Facebook

Savannah Boan, trabajadora en Gatorland, señaló que la supervivencia de Jawlene ha sido un “viaje salvaje”, desde su llegada a mediados de septiembre, y mostró cómo es que el grupo de expertos ha logrado que el pequeño caimán mutilado logre comer por sí mismo. En el clip que compartieron en la red social se ve un plato con algunos trozos de carne cruda, como algunos mariscos, res y cerdo. La experta reveló que, al principio, al caimán no le gustaban los camarones y que su alimento favorito era la carne de cerdo.

Los cuidadores y rescatistas esperan que el reptil pueda estar listo para su reproducción antes de Navidad, informó Fox Orlando. “Jawlene es un testimonio increíble de la fuerza y la resistencia del gran caimán americano”, sumó Boan en el video: “Desde aprender cómo se adaptó a vivir como un caimán salvaje, hasta ser paciente y ver cómo alimentarlo mejor para que no se frustre y se rinda”.

La historia de “Jawlene”

El septiembre pasado, una mujer que caminaba por una de las áreas del parque Wilson’s Landing, de la ciudad de Sanford, vio a un cocodrilo al que le faltaba la parte superior de la mandíbula, justo a partir de los globos oculares. Sorprendida, le tomó una foto, que después compartió en sus redes sociales. “Al principio, mi cerebro no podía comprender que le faltaba toda la mandíbula superior. Cuando me di cuenta, me sentí muy mal por él y tomé la mejor imagen que pude con mi celular a cierta distancia para poder compartirla y luego tratar de encontrar ayuda”, le dijo a Fox35.

Un caimán con la mitad del hocico fue visto en uno de los parques de Florida Eustacia Kanter, Katrina Shadix / Facebook

La mujer se movilizó en redes sociales para que el reptil tuviera los mejores cuidados que garantizaran su vida. Kimberly Titterington, rehabilitadora autorizada, dijo que en ninguno sus años como experta había visto algo tan extremo. “Pienso que una imagen como esta, sin toda la parte de tu cara, es muy impactante”. Luego de que varias asociaciones recibieron el informe de la existencia del animal vulnerable, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) investigó la zona donde lo vieron, hasta que lo localizaron para ponerlo a salvo.

