Encontrarse con caimanes parece ser moneda corriente en Florida. Recientemente, mientras que una mujer transitaba por una de las áreas del parque Wilson’s Landing, de la ciudad de Sanford, vio a un cocodrilo al que le faltaba la parte superior de la mandíbula, justo a partir de los globos oculares. Desconcertada y asustada, solo atinó a tomar una foto que después compartió en sus redes sociales.

La mujer, identificada como Eustacia Kanter, contó que el enorme reptil caminaba cerca del área de kayak del parque, hace poco más de una semana. Después de que le tomó la foto, inmediatamente se puso en contacto con las autoridades. “Al principio, mi cerebro no podía comprender que le faltaba toda la mandíbula superior. Cuando me di cuenta, me sentí muy mal por él y tomé la mejor imagen que pude con mi celular a cierta distancia para poder compartirla y luego tratar de encontrar ayuda”, contó a Fox35.

Los caimanes son populares en Florida zibik / Unsplash

Debido al vulnerable y extraño aspecto del caimán, Kanter contactó a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) para reportarlo, con la esperanza de encontrar protección. En ese orden, también llamó a Katrina Shadix, activista y directora ejecutiva Bear Warriors United, una organización sin fines de lucro que protege a los osos salvajes.

“Recibo muchos mensajes cada semana de miembros que encuentran vida silvestre en peligro”, contó Shadix al mismo medio. “Me llegó un mensaje en Facebook de Kanter que estaba en Wilson’s Landing y me mandó una foto del caimán”. La activista se movilizó entre sus contactos, que incluyeron a la FWC, Gatorland y Kim Titterington, una amiga que trabaja como rehabilitadora autorizada de la vida silvestre.

¿Qué pasó con el caimán encontrado en Florida?

A través de un correo electrónico, la FWC informó que ya monitoreaban la zona donde fue visto el cocodrilo, pero también enfatizó que hasta el momento no hubo más reportes: “Tenemos una instalación autorizada que ya aceptó albergarlo y cuidarlo”, anunció.

Las autoridades buscan a un caimán herido en Florida Katrina Shadix / Facebook

En tanto, Shadix continuó con la movilización a través de redes sociales, donde expresó su preocupación de que una trampa ilegal haya sido la causante del daño hacia el caimán. “Nunca sabremos quién o qué le hizo esto al pobre reptil. Algunos piensan que la lesión es de otro ejemplar, otros que es de una hélice, pero yo creo que podría ser una lesión de trampa”, expresó la activista en una publicación.

“Personas poco éticas ponen trampas horribles para los coyotes. Esto no solo causa un inmenso dolor y sufrimiento a los animales, sino que los tramperos terminan atrapando otras especies, como nuestros gatos, perros, panteras de Florida, tortugas, osos”, dijo.

Por su parte, Kimberly Titterington, rehabilitadora autorizada, dijo a Fox35 que en todos sus años de experiencia nunca había visto algo tan extremo. También expresó su preocupación sobre el tiempo que el caimán podría sobrevivir en esas condiciones y dedujo que, dado el tipo de lesión, el animal solo podría comer carroña o pequeños invertebrados. “Pienso que una imagen como esta, sin toda la parte de tu cara, es muy impactante”, cerró.

