El director Boots Riley define "I Love Boosters" como una sátira optimista

Boots Riley no se siente comprometido con el absurdismo, pero abrazó nuevamente el estilo en su comedia "I Love Boosters" para amplificar su comentario social. Para el director, sin embargo, esta es una sátira optimista

Protagonizada por Keke Palmer, LaKeith Stanfield, Demi Moore, Naomi Ackie y Eiza González, entre otros, la comedia fashionista llega a los cines esta semana en Estados Unidos

"I Love Boosters" sigue a un grupo de bandidas que roban las tiendas de una magnate de la moda. Pero lo que inicialmente comienza como una forma de buscarse la vida, se transforma en una lucha de clases a todo color

El guionista, que debutó en la pantalla grande con "Sorry to Bother You" (2018), dijo que regresó al absurdismo por ser lo que le funciona para pasar su mensaje

"Quiero que la audiencia sienta lo que ese personaje está viviendo. Y eso no viene solo de los conceptos absurdistas dentro del encuadre, sino también del ritmo", dijo en una rueda de prensa en Los Ángeles para promocionar su segunda cinta

El realismo mágico de Riley fue aderezado en la pantalla grande gracias a la particular visión de la estilista Shirley Kurata, nominada al Óscar por su trabajo en la también surrealista "Todo en todas partes al mismo tiempo", quien estuvo a cargo del vestuario de la cinta

"Lo que hago, extrañamente, aunque es más fantástico, es más real", opinó Riley. "Habla de lo que realmente pasa en el mundo y sobre cuáles son los conflictos"

"A lo largo de la historia ha habido lugares de trabajo reales donde la gente hace cosas, y otros han escrito sobre eso y lo han borrado de su relato, como si hubieran tenido que hacerse la vista gorda", dijo

Pero Riley aclara que ve en su segunda producción un elemento optimista

"Está diciendo que hay una manera de cambiar las cosas, que hay una manera de luchar colectivamente"

La británica Naomi Ackie comentó que justamente la clave de "I Love Boosters" está en el poder de la conexión

"Cuando pensamos en cómo cambiar el mundo, como hacerlo mejor, las ideas son muy grandes, como derrumbar el sistema, y se siente válido, pero es algo que comienza de forma pequeña, con acciones diarias", dijo

Ackie sostuvo que el potencial de la hermandad entre mujeres para crear una comunidad y conectar personas con similares ideales hasta crear un movimiento global es uno de los temas fuertes de la película