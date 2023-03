El discurso con el que Donald Trump conquistó a los republicanos en la CPAC

escuchar

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó el discurso de cierre en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), llevada a cabo en Maryland, donde aseguró que pretende sumarse a la contienda presidencial de 2024 y que no está dispuesto a apoyar a ningún otro candidato. Además, el republicano dio una serie de propuestas que, según enunció, ayudarán a restablecer el rumbo de su país.

La alocución del exmandatario ante la audiencia conservadora tuvo una duración de casi dos horas, en las que afirmó que a pesar de las investigaciones federales y estatales en su contra, no desistirá de volver a la Casa Blanca. “Ni siquiera pensaría en irme”, expresó en declaraciones citadas por CNN. Según su visión, él es el único que puede devolverle la paz a ese país. “Probablemente hay personas que se postularán, a las que no estaría muy feliz de respaldar, así que ya veremos. Creo que algunos de ellos... No diré nombres, no quiero insultar a nadie, pero no estaría muy contento con algunos”, sostuvo.

El expresidente Donald Trump aseguró estar listo para competir nuevamente por la presidencia de EE.UU. Facebook/Donald J. Trump

Asimismo, reiteró que su intención era volver al poder para terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia, dado que Biden ha hecho un “mal trabajo” al respecto. Además, añadió que ningún otro republicano podría enmendar los daños ya causados por el actual presidente: “Soy el único candidato que puede cumplir esta promesa: evitaré la Tercera Guerra Mundial”.

“Cambiar” la manera de votar

Por otro lado, Trump planteó la necesidad de ajustar medidas respecto a la votación. Anteriormente, había tratado de convencer a sus simpatizantes de no confiar en los votos anticipados y por correo. No obstante, ahora considera que hay que “cambiar la forma de pensar”, ya que esas dos técnicas podrían asegurarles la victoria. Su objetivo es “vencer a los demócratas en su propio juego. Eso significa arrasar con votos por correo, anticipados y el día de las elecciones”, declaró.

Como ejemplo puso el caso de Kari Lake, la republicana que perdió la gobernación de Arizona. El día de las elecciones hubo algunas demoras en el condado de Maricopa, ya que algunas boletas aparecían mal impresas. Eso provocó, según su opinión, que Lake perdiera muchos votos porque algunos simpatizantes no querían esperar en largas filas. Por eso, Trump cree que con las alternativas de votos por correo y anticipado se podría evitar una situación similar.

Seguro social

El exmandatario también se comprometió a tomar acciones respecto a las nuevas reformas de austeridad que algunos republicanos pretenden poner en marcha respecto Seguridad Social y Medicare. “No volveremos a las personas que quieren destruir nuestro gran sistema, incluso algunos en nuestro propio partido. Me pregunto quiénes podrían ser, que quieren aumentar la edad mínima del Seguro Social a 70, 75 o incluso 80 en algunos casos, y que quieren recortar Medicare a un nivel que será irreconocible”, expresó.

Donald Trump afirmó que le devolverá "el rumbo" a EE.UU. si los republicanos le permiten sumarse a la contienda por la presidencia

Sociedad

Por otra parte, Trump remarcó que aspira a cambiar el tejido social. Proclamó que prohibiría “la mutilación sexual infantil en los 50 estados” y afirmó, en una alusión a los atletas transexuales, que “mantendría a los hombres fuera de los deportes femeninos”.

Finalmente, refrendó su compromiso con el país y aseguró que está listo para regresar a la oficina presidencial. “En 2016 declaré: yo soy tu voz. Hoy agrego: soy tu guerrero. Soy tu justicia. Para aquellos que han sido agraviados y traicionados: yo soy su retribución (...). Esta es la batalla final: ellos lo saben, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben. O ganan ellos, o ganamos nosotros. Les prometo esto: si vuelvo a la Casa Blanca, su reinado terminará y Estados Unidos volverá a ser una nación libre”, concluyó.

