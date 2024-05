Quién es la guardaespaldas de Jennifer Lopez que se llevó todas las miradas en su visita a México

Escuchar

Jennifer Lopez se encuentra en una gira promocional de su nueva película de ciencia ficción para Netflix, Atlas, lo que la llevó a la Ciudad de México, donde participó de una premiere que incluía una alfombra roja junto al resto del elenco. Sin embargo, hubo una situación que llamó la atención durante su visita al país latino: su guardaespaldas.

JLo fue la protagonista del evento en Toreo Parque Central. Durante su visita, la actriz expresó su emoción y gratitud a través de las redes sociales: “Me siento muy emocionada de estar aquí, hace un tiempo que no estaba aquí en México, con toda mi gente los quiero tanto, gracias. Qué bienvenida, gracias”.

Jennifer Lopez visitó México en marco de la promoción de su más reciente película Atlas Foto Instagram @netflix

En un momento en el que enfrenta rumores de separación de su actual esposo, Ben Affleck, la icónica cantante y actriz vuelve a ser el centro de atención con su más reciente proyecto cinematográfico. Sin embargo, en esta ocasión, las cámaras de los fans presentes cambiaron su foco hacia quien la custodiaba. La joven, que cumplía diligentemente su trabajo, no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en el tema de conversación.

La tiktoker Aileen Ruiz fue una de las primeras en notar la presencia de la guardaespaldas y compartió el video que rápidamente se volvió viral al superar dos millones de vistas. En las imágenes, se ve a Jennifer Lopez mientras brinda una entrevista al tiempo que su guardaespaldas se mantiene alerta, a pocos pasos de distancia. “Enamorada quedé”, escribió Ruiz en la descripción del video y reflejó el sentimiento de muchos otros usuarios de redes sociales.

¿Quién es la guardaespaldas de Jennifer Lopez?

La guardaespaldas de Jennifer Lopez fue identificada por usuarios de redes sociales como Or Abraham. Según la información disponible, la joven es una modelo y patinadora de Israel que actualmente reside en México. Hasta el momento, se desconoce su vínculo como guardaespaldas y no ha habido confirmación oficial de su parte sobre su identidad. No obstante, muchos usuarios están convencidos de que se trata de la misma persona.

Algunos usuarios, incluso, la compararon con la actriz Gal Gadot, que también es originaria de Israel, por su impresionante presencia y habilidades.

Or Abraham es una modelo y patinadora sobre hielo oriunda de Israel que se volvió viral en las redes sociales luego de que la identificaran como la guardaespaldas de Jennifer Lopez Foto Instagram @orabraham1

A través de las redes sociales, la joven refleja su pasión por el patinaje y el modelaje al compartir contenido en relación con esto, pero aún no publicó nada sobre su compromiso con la seguridad, lo que podría explicar su papel como guardaespaldas de una de las celebridades más famosas del mundo.

¿De qué trata la nueva película de Jennifer Lopez?

Atlas, su nueva película de ciencia ficción, se centra en la historia de una brillante analista de datos que desconfía profundamente de la inteligencia artificial (IA). La trama se complica cuando una misión para capturar a un robot renegado se pone difícil y la IA se convierte en su única esperanza.

Dirigida por Brad Peyton y con un elenco que incluye a Simu Liu y Sterling K. Brown, esta película de Netflix recibió los aplausos de los presentes que incluía a la prensa local y los fanáticos de la diva estadounidense. Se estrenará en Netflix el 24 de mayo.

LA NACION