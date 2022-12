El duro momento de Christina Applegate: los primeros síntomas de su enfermedad y su reacción ante al diagnóstico

escuchar

Christina Applegate, conocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de TV Married… with Children, se sinceró sobre la peculiar forma en la que recibió su diagnóstico de esclerosis múltiple y dijo que “fue una mierda”. Las palabras de la estrella de Dead to Me, de Netflix, las escucharon los seguidores del programa The Kelly Clarkson Show: “Descubrí un lunes después del trabajo que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad que tendré por el resto de mi vida”, recordó Applegate.

Contó que, debido a que existen al menos cuatro tipos de esclerosis múltiple, “los síntomas de todos son diferentes. La experiencia de cada uno es diferente. Cada día es diferente”, dijo. Antes de su diagnóstico, sin saberlo, la actriz había experimentado “síntomas muy pequeños” de la enfermedad durante aproximadamente cuatro años: “No sabía lo que le estaba pasando”: “No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set, me estaba volviendo loca”, agregó. “Alguien dijo: ‘necesitas una resonancia magnética’”.

Christina Applegate habló por primera vez de cómo recibió su diagnóstico de EM

Christina Applegate recomienda ir al médico

Luego de contar su vivencia con los síntomas de la esclerosis múltiple, la actriz compartió la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas o alertas de malestar: “No seamos todos hipocondriacos y corramos al médico cuando nuestra pierna se debilita, pero eso me estaba pasando por cuatro años (…) Decía: ‘Creo que estoy cansada’, ¿sabes?”, recordó. “Se presentó hace algunos años hasta que se volvió tan malo como lo es”, compartió para luego agregar a manera de broma: “¿Puedo decir que fue una mierda?”.

La vida de Christina Applegate después de la esclerosis múltiple

Christina Applegate recién estrenó la tercera y última temporada de Dead to Me en Netflix Instagram/@1capplegate

Fue en agosto de 2021 que Applegate dio a conocer su enfermedad crónica a través de Twitter, donde afirmó que fue “un viaje extraño”, a pesar de recibir “tanto apoyo de personas que conozco que también tienen esta afección”, escribió. “Ha sido un camino duro, pero como todos sabemos, el camino continúa”.

Durante su recibimiento de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Christina tomó un momento de su mensaje en la ceremonia para hablar por primera vez en público desde su anuncio: “La persona más importante en el mundo es mi hija. Eres mucho más de lo que puedes imaginar (...) Me siento bendecida a diario, por poder levantarme y llevarte al colegio, gracias por apoyarme”, dijo.

Tras su regreso al set, la actriz de 50 años confesó que la última temporada de Dead to me, donde interpretó al personaje Jen Harding, fue quizá el último papel en su carrera artística: “Con mi

LA NACION