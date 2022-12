Francisca Lachapel se cortó el pelo en vivo y todos la aplaudieron: “Romper estigmas”

escuchar

Este lunes, la presentadora de televisión Francisca Lachapel sorprendió a sus seguidores y al público del matutino Despierta América. En pleno programa en vivo tomó una decisión que dejó a muchos sin palabras. Frente a sus compañeros y los televidentes que la seguían a través de sus pantallas, se cortó casi todo el cabello. Motivada por una nueva etapa, la dominicana fue clara sobre sus razones, esto representa “una reconciliación con el pasado”.

Con su nueva imagen, Francisca dejó atrás su cabello largo, junto a todos los tratamientos que se hacía para mantenerlo lacio. Es así que optó por “abrazar sus cicatrices” para seguir adelante “más confiada y segura”.

“Que cada uno haga lo que quiera con su cabello”, celebró Lachapel en su primer día en el que dejó florecer sus rizos. “Que se pongan pelucas, extensiones, lo que les haga felices. Mi sueño sería que no lo hagan por complacer a una sociedad que llama ´malo´o feo´su cabello, o por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro”, reflexionó.

De esta manera, la dominicana llamó a sus seguidores a actuar para sentirse mejor en la vida y así mostrar la “esencia de nuestra mejor versión”: “Ese es nuestro superpoder”, agregó.

Fans y famosos reaccionan al corte de cabello de Francisca Lachapel

Francisca Lachapel se cortó el cabello en vivo durante la emisión de Despierta América

La decisión de la presentadora de uno de los programas matutinos más vistos en español conmovió a muchos, quienes no dudaron en mostrar su apoyo a través de comentarios positivos y elogios por su valentía, mientras Jomari Goyso le cortaba el cabello con unas tijeras.

Celebridades como Mayeli Alonso, María José Barraza y el Chef Yisus compartieron estados en Instagram del momento y colocaron breves mensajes como: “Si antes era hermosa… Véanla ahora”; “Belleza con propósito”; “Aquí siempre tendrás a tu hermana rizada”.

La cantautora, Olga Tañón, escribió: “¡Ella es bella! Sí, por fuera lo es, pero por dentro mucho más. Dios te cuide mi niña y ojalá muchas continúen inspirando tanta realidad tanto como tú”, le dejó en un sentido mensaje.

Por su parte, Astrid Rivera -quien estuvo muy cerca del proceso- compartió un momento en Instagram donde dijo que esto es una muestra de “la generación de mujeres dispuestas a romper estigmas y traumas generacionales (...) Somos las que vamos por la mejor versión de nosotras”.

Francisca Lachapel se siente “increíble” con su nuevo cambio

Francisca Lachapel se siente “increíble” con su nuevo cambio Instagram / @francisca

La exreina de belleza publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde mostró su nueva imagen reluciente y feliz, junto a una nota de agradecimiento. “Me siento increíble. Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada, con permiso de ser. Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí como suyo”, escribió en la red social. “Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas”.

En las fotos, la presentadora de Despierta América posó sonriente con un set naranja de minifalda y blusa de satín, que acompañó con unos aretes largos para presumir su nuevo corte de cabello y mostrar lo contenta que está en su nueva etapa.

LA NACION